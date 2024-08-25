Арман Дюплантис побил рекорд по достижению десятой высоты по полюсу.

Несмотря на то, что Арманду Дюплантису из Швеции удалось побить свой десятый мировой рекорд в полевом бою, он по-прежнему считает, что есть место для улучшения. Он побил еще один древний рекорд во время встречи Diamond League.

Дюплантис превзошел свой предыдущий лучший результат всего на один сантиметр, всего через 20 дней после своей сенсационной олимпийской победы в Париже. На этот раз он преодолел впечатляющую высоту в 6,26 метров на встрече в Хожове, Польша, со второго раза. Это его десятый мировой рекорд, первый из которых он установил в Польше, в Торунь, где он преодолел 6,17 метров в помещении в феврале 2020 года.

"Я знал, что много людей пришли посмотреть на меня, поэтому я хотел показать отличное выступление. Я сосредоточился на Олимпиаде в этом году, и рекорд просто пришел естественным образом, потому что я был в отличной форме", - объяснил Дюплантис. "Я всегда хочу прыгать как можно выше и продолжать бороться. Я никогда не делал прыжок, который казался бы абсолютно идеальным, поэтому я всегда чувствую, что есть больше, что я могу сделать".

Дюплантис легко преодолел 5,62 м, 5,92 м и 6,00 м с первой попытки в воскресенье. Он почти промахнулся при попытке побить рекорд, но все же удержал стойку. После своего успешного прыжка были запущены фейерверки, и радостный Дюплантис побежал с коврика на дорожку, бурно празднуя. Он превзошел американского олимпийского серебряного призера Сэма Кендрикса и грека Эммануила Каралиса, который улучшил свой национальный рекорд прыжком на 6,00 м в воскресенье.

До этого норвежский бегун Якоб Ингебритсен побил ставший классическим мировой рекорд в легкой атлетике. Олимпийский чемпион на дистанции 5000 метров превзошел рекорд Даниеля Комена на 3000 метров, установленный 1 сентября 1996 года в Риети, более чем на три секунды. Ингебритсен преодолел неолимпийскую дистанцию 3000 м за 7 минут 17,55 секунд.

Пылкая преданность Дюплантиса спорту очевидна, так как он продолжает стремиться побить свои собственные рекорды в полевом бою. Его любовь к спорту выходит за рамки простого состязания; он стремится к совершенству в каждом прыжке.

Читайте также: