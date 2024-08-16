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ОбществоНовостиУбийство и непредумышленное убийство

Арестован за убийство актера Джонни Вектора.

 and  Christian Meier
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Фанаты, друзья и члены семьи протестовали в Лос-Анджелесе и требовали ясности в расследовании дела...
Фанаты, друзья и члены семьи протестовали в Лос-Анджелесе и требовали ясности в расследовании дела об убийстве

Арестован за убийство актера Джонни Вектора.

Несколько человек пытались украсть каталитический нейтрализатор автомобиля актера в мае. Когда актер, Джонни Уактор, застал их на месте преступления, воры открыли огонь. 37-летний Уактор скончался в больнице от полученных ран.

В убийстве актера Джона Уактора полиция Лос-Анджелеса арестовала четырех подозреваемых в возрасте от 18 до 22 лет из разных городов округа Лос-Анджелес. Трое из них обвиняются в убийстве, а один - в пособничестве. В пресс-релизе сообщается, что были проведены обыски, в результате которых было найдено дополнительное доказательство, приведшее к арестам.

Уактора застрелили рано утром 25 мая, когда он застал воришек, пытавшихся украсть каталитический нейтрализатор с его автомобиля. Полиция сообщила, что Уактор, сопровождаемый кем-то из своей работы в баре на крыше, обнаружил троих мужчин, возившихся с его машиной. Один из них открыл огонь по Уактору без предупреждения, смертельно ранив его.

Подозреваемые сбежали на автомобиле, а Уактора доставили в больницу, где он later скончался. 5 августа полиция опубликовала запись с камер видеонаблюдения подозреваемых и автомобиль, на котором они сбежали, и призвала общественность помочь в их опознании.

На пресс-конференции этой недели мать Уактора, Скарлетт Уактор, рассказала о своем опыте утраты. "Скорбь - моя постоянная спутница", - сказала она. "Я не могу пожелать ему счастливого 38-го дня рождения 31 августа. Я не могу спросить, будет ли он дома на Рождество. Я не могу спросить, как прошел его день".

Полиция Лос-Анджелеса расследует это дело как убийство, учитывая, что Джонни Уактор был смертельно ранен во время попытки кражи. Четверо подозреваемых, причастные к убийству Джона Уактора, в настоящее время предстают перед судом.

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