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ПанорамаНовости"Лос-Анджелес Таймс"

Арестован в связи с убийством американского актера Джонни Вектора

Четыре мужчины под стражей в Лос-Анджелесе. Они связаны с убийством американского актера Джонни Уактора - он застал грабителей ночью на улице.

 and  Max Becker
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Джонни Уоктор был застрелен ночью в Лос-Анджелесе на улице
Джонни Уоктор был застрелен ночью в Лос-Анджелесе на улице

- Арестован в связи с убийством американского актера Джонни Вектора

Лос-Анджелесская полиция арестовала четверых подозреваемых примерно через три месяца после убийства американского актера Джони Уокера, известного по роли в телесериале "ГENERAL HOSPITAL". Трое мужчин в возрасте 18 лет находятся под стражей по подозрению в убийстве, в то время как 22-летний задержан по подозрению в пособничестве преступлению, сообщило ведомство.

Расследование полиции сосредоточилось на членах банд, связанных с кражами каталитических нейтрализаторов, согласно "Лос-Анджелес Таймс". В американском праве обвинение в убийстве часто соответствует преступлению "manslaughter" в немецком праве.

Уокера застрелили поздно вечером в конце мая на улице Лос-Анджелеса. По словам полиции, 37-летний актер застал троих мужчин, пытавшихся вскрыть его припаркованный автомобиль после смены в баре. Подозреваемые якобы пытались украсть каталитический нейтрализатор автомобиля, и один из них выстрелил в Уокера, прежде чем скрыться с места преступления. Актера позже объявили мертвым в больнице.

Кража каталитических нейтрализаторов значительно возросла во время пандемии COVID-19, сообщает "Лос-Анджелес Таймс". Эти устройства содержат ценные драгоценные металлы, такие как платина, палладий или родий.

Уокер появился в "Генеральной больнице" в роли Брандо Корбина с 2020 по 2022 год, снявшись в около 200 эпизодах этого долгого мыльного сериала. Родившийся в калифорнийском городе Чарльстон, актер также появился в других телесериалах, таких как "Вестмир", "Уголовный разум" и "Станция 19".

Подробности расследования смерти Уокера были описаны в нескольких статьях, опубликованных в "Лос-Анджелес Таймс". "Лос-Анджелес Таймс" также сообщает, что кражи каталитических нейтрализаторов, в которых, якобы, были замешаны подозреваемые, резко возросли во время пандемии COVID-19.

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