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Арест в Солингенском инциденте с ножевым ножом

 and  Mark Rodriguez
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Арест в Солингенском инциденте с ножевым ножом

Авторитеты задержали человека, представляющего интерес в связи с инцидентом со смертельными ножевыми ранениями в Солingen. Об этом объявил министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль во время передачи ARD "Tagesthemen". Он назвал его "серьезным подозреваемым", который скрывался весь день.

Согласно сообщениям газет "Шпигель" и "Бильд", человек сдался полицейскому отряду в субботу вечером. По данным источников, подозреваемый - 26-летний сириец. По данным источников разведки, на нем были окровавленные одежды. "Бильд" также сообщает, что подозреваемый признался, что он тот, кого они искали.

Задержание подозреваемого полицией стало облегчением для следственной группы, так как они искали других потенциальных сообщников в этом деле. После его ареста выяснилось, что у подозреваемого есть несколько связей в городе.

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