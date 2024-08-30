- Арест в Кельне в связи с инцидентами насилия в Роденкирхене

В результате расследований, связанных с организованной преступностью, связанной с наркотиками, сегодня утром правоохранительные органы провели обыски в двух жилых домах в Кёльне и в учреждении в Хюрте. Как сообщают полицейские и прокурорские власти, были задействованы специальные подразделения. Двое человек, 55-летний мужчина и его 24-летний сын, были задержаны по подозрению в нарушении правил обращения с огнестрельным оружием.

У 55-летнего мужчины было изъято несколько единиц огнестрельного оружия, которое сейчас проверяется на работоспособность. 24-летний молодой человек также подозревается в поставке огнестрельного оружия участникам инцидента с захватом заложников, произошедшего 5 июля. Во время этого инцидента двое человек были удерживались в заложниках в доме в Кёльне-Роденкирхене. Специальное подразделение по освобождению заложников вмешалось и освободило заложников, описав инцидент как представляющий "критические угрозы безопасности". Трое подозреваемых были освобождены для сохранения жизни заложников.

Продолжаются расследования для установления связи этого инцидента с так называемой "Мокро-мафией", термин, используемый для обозначения голландских наркоторговцев, вовлеченных в кровавую войну из-за многомиллионной сделки с наркотиками.

Изъятое огнестрельное оружие может быть связано с нарастающим насилием, связанным с войной "Мокро-мафии". Инцидент с захватом заложников был отмечен высоким уровнем насилия и потребовал быстрого вмешательства специального подразделения по освобождению заложников.

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