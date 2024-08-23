- Арест после подозрения на похищение в полицейском участке

В отделе полиции Альбштадта (Зольнерн альб) возникла ситуация, подобная захвату заложников. 42-летнего мужчину обвиняют в том, что он якобы вошел в отделение в конце июня, требуя доступ в камеру, чтобы увидеть своего украинского соотечественника, содержащегося под стражей. Этот человек находился под следствием по обвинению в нескольких случаях избиения, одним из якобы пострадавших был 42-летний мужчина. Чтобы укрепить свои требования, мужчина заявил, что у него есть ручная граната и предупредил, что он "взорвет" ее.

В течение примерно 30-минутной ситуации подозреваемый держал руку в кармане, упоминая вооруженную гранату, как заявила прокуратура. "Два дежурных офицера, особенно учитывая текущий конфликт в Украине, действительно считали, что подозреваемый имеет при себе боевую гранату", - добавила прокуратура.

Однако они не позволили ему войти и в конце концов смогли усмирить и арестовать его. Он был безоружен и не имел взрывчатых веществ. Никто не пострадал.

По словам прокуратуры, 42-летний мужчина был сильно пьян. Он еще не ответил на обвинения. Региональный суд теперь должен решить, следует ли инициировать полноценный судебный процесс.

Требования 42-летнего были предъявлены властям в прокуратуре, где он просил разрешения войти в камеру. После инцидента дело было передано в прокуратуру для расследования обоснованности обвинений в избиении против украинского соотечественника.

Читайте также: