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Арч Мэннинг, родственник Пейтона и Илая, отличается пятью тачдаунами и ведет Техасские Лонгхорны к значительной победе.

В семействе Мэннинг династия квотербеков выглядит надежной с последним новичком, Арчи Мэннинг. 19-летний игрок продемонстрировал потрясающую игру, достойную своей престижной фамилии, во время доминирующей победы Städteского университета Тексаса 56:7 над УТСА Роудраннерами в прошлую субботу.

 and  Hanna Hofmann
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В матче заведомо swoim исполнителем Арчем Мэннингом команда Техасского университета Лонгхорнс...
В матче заведомо swoim исполнителем Арчем Мэннингом команда Техасского университета Лонгхорнс одержала безоговорочную победу над командой ЮТСА Роуuggestion.

Арч Мэннинг, родственник Пейтона и Илая, отличается пятью тачдаунами и ведет Техасские Лонгхорны к значительной победе.

Двоюродные братья Мэннинга, Пейтон и Эли, оба квотербека Про-Боула с четырьмя победами в Супербоуле и тремя титулами MVP Супербоула между ними, оставили неизгладимый след в НФЛ. Они были выбраны в качестве первых пиков на драфте и закрепили свой легендарный статус в течение своих карьер.

Этот школьный квотербек носит то же имя, что и его дедушка, Арчи Мэннинг, бывший квотербек НФЛ.

Несмотря на тяжелое бремя ожиданий и давления, подросток расцвел. Он в одиночку внес вклад в пять тачдаунов для Лонгхорнов в примечательной победе, чего не видели с 2006 года.

Мэннинга бросили в бой во втором квартале, когда квотербек Лонгхорнов Куинн Эверс получил травму.

В свой год в качестве редушифта Мэннинг сыграл достойно, завершив 9 из 12 пасов на 223 ярда и забросив четыре тачдауна.

Но его шоу-стопping момент пришелся на землю, где он набрал 67 ярдов и забил тачдаун, оставив своих преследователей далеко позади.

Тренер Стив Саркисиан, впечатленный игрой Мэннинга, сказал журналистам после матча: "Как запасной, ты никогда не знаешь, когда тебя позовут. Арч действительно выступил на высоте вчера". Он добавил: "Тренироваться тяжело, но играть в матче перед 105 000 зрителей - это совсем другое дело. Я очень доволен игрой Арча и тем, чего он добился".

Признанный многообещающим талантом, природный талант Мэннинга и его знаменитое имя всегда гарантировали ему успех в футболе. Перед тем, как поступить в Техас, он побил рекорды своей школы по пасовым ярдам и тачдаунам, превзойдя достижения своих дядей Эли и Пейтона в 2022 году.

Если Эверс будет выведен из игры, Мэннинг может получить больше возможностей в качестве квотербека Лонгхорнов.

Звездная игра Мэннинга на поле вызвала разговоры о том, что он может последовать по стопам своей знаменитой семьи в мире спорта. Его недавние достижения отражают успех его дядей, демонстрируя его потенциал, чтобы оставить свой след в НФЛ, как они.

Хотя он новичок, талант и страсть Мэннинга к спорту похожи на тех его легендарных дядей, которые оказали значительное влияние на НФЛ.

Мэннинг смог заработать впечатляющий тачдаун во время решающей победы в игре.

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