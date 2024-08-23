Apple предоставляет пользователям iPhone в ЕС более высокую автономность

В ближайшем будущем пользователи iPhone и iPad в ЕС получат больше свободы в выборе приложений для своих устройств. Apple объявила, что предстоящие обновления программного обеспечения позволят пользователям из ЕС удалять предустановленные приложения, такие как Safari, App Store, фото, камера и приложения для обмена сообщениями, с своих устройств. Это соответствует требованиям Digital Markets Act, так как пользователи смогут заменить эти приложения альтернативами от третьих лиц.

Исключениями из этого правила являются настройки и приложение для звонков от Apple, которые нельзя удалить. В приложении "Настройки" появится новый раздел, который позволит пользователям выбирать альтернативных поставщиков для определенных функций вместо использования стандартных приложений Apple. Например, пользователи смогут использовать другое приложение для звонков вместо стандартного приложения от Apple. Это правило также распространяется на менеджеры паролей и клавиатуры. Начиная с весны 2025 года, пользователям будет предоставлена свобода выбора альтернативных приложений для навигации и перевода, объявила Apple. До конца этого года пользователи Safari все еще должны будут сделать свежий выбор своего предпочтительного инструмента для просмотра веб-страниц на каждом устройстве.

Неминуемые штрафы

Ранее Apple позволяла третьим лицам заменять свои службы Safari и Apple Pay альтернативами, но обновление программного обеспечения еще больше подчеркнет эти возможности. Комментируя это, Apple заявила: "Эти обновления являются частью нашего постоянного и непрерывного диалога с Европейской комиссией по соблюдению требований Digital Markets Act в этих областях".

Европейская комиссия ранее обвинила Apple в нарушении Digital Markets Act своими правилами App Store, которые ограничивали разработчиков приложений в свободном направлении потребителей на альтернативные платформы для предложений и контента. Это привело к расследованию против Apple со стороны регулирующих органов ЕС.

Digital Markets Act, вступивший в силу в начале года, содержит исчерпывающий список правил, направленных на стимулирование конкуренции в цифровой рекламе, онлайн-поиске и экосистемах приложений. Если бы регулирующие органы ЕС признали Apple виновной в нарушении закона, компания могла бы столкнуться с штрафом в размере до 10% своего глобального дохода.

Другие предустановленные приложения, такие как музыка и карты, также подпадут под действие новых правил, позволяющих пользователям удалять их по запросу. Пользователям следует учитывать, что хотя они могут переключиться на альтернативные приложения для навигации, стандартное приложение Apple Maps по-прежнему не может быть полностью удалено с их устройств.

В качестве альтернативы пользователи могут использовать загруженные альтернативные приложения для услуг, таких как управление паролями и функциональность клавиатуры, но стандартный iCloud Keychain и системная клавиатура не могут быть полностью заменены.

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