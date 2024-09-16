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Apple эффективно уничтожает соперничество в сфере наушников.

Проводастые наушники AirPods пятого поколения с опцией активного шумоподавления (ANC) и без

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 3 минут

Apple эффективно уничтожает соперничество в сфере наушников.

С новыми AirPods 4 компания Apple представила наушники, отвечающие различным потребностям. Эти Bluetooth-наушники отлично показали себя в практических испытаниях, особенно выделяясь превосходным качеством звука. Версия с активным шумоподавлением (ANC) предлагает впечатляющую функцию подавления шума и превосходный transparency mode.

После трехлетнего перерыва Apple выпустила переработанную четвертую версию в двух вариантах: с ANC за approximately 200 евро и без ANC за около 150 евро. Это означает, что владельцы iPhone имеют мало причин обращаться к конкурирующим продуктам в поисках Bluetooth-наушников.

Улучшенная посадка, компактный чехол для зарядки

Apple слегка изменила контуры нынешних более тонких AirPods, сделав их более комфортными в носке. Хотя изменения могут быть незаметными, так как предыдущие версии были едва различимы, они теперь кажутся надежно сидящими даже во время интенсивных движений.

Размер чехла для зарядки также был уменьшен, чтобы он легко помещался в карман джинсов. Небольшое, но значительное изменение - это скрытый LED, который виден только при включении и заменяет кнопку Bluetooth на задней стороне чехла. Чтобы подключить непознанное устройство, просто дважды коснитесь LED, когда крышка открыта.

Как и у Pro, чехол AirPods 4 теперь оснащен портом USB-C. Версия с ANC может заряжаться индуктивно, например, с помощью док-станции Apple Watch. Кроме того, только чехол ANC будет издавать звук при поиске через "Найти". tanto чехол, как и наушники, устойчивы к пыли и воде (IP54). Предыдущая версия (IPX4) требовала большей осторожности в использовании.

Исключительное качество звука

AirPods существенно улучшили качество звука в четвертом поколении. Для открытых наушников без герметичных силиконовых наконечников они обеспечивают мощный бас, который не перегружает. Средние частоты четко определены и широки. Ясные высокие частоты дополняют общее очень успешное и приятно открытое звучание. В классе открытых наушников AirPods 4 теперь являются эталоном.

Звуковая сцена уже широка в стандартных настройках, но теперь вы также можете активировать Spatial Audio, как на AirPods Pro. Это добавляет стереоконтенту дополнительную объемность, но новые наушники особенно приятны при прослушивании фильмов или музыки с Dolby Atmos (3D Audio). При просмотре видео рекомендуется включить отслеживание головы, которое фиксирует звук даже при повороте головы.

Новый чип H2 Apple также позволяет управлять движениями головы, что позволяет принимать или отклонять звонки кивком или встряхиванием головы в ответ на запрос Siri. Он работает аналогично для входящих сообщений.

Светодиод виден только когда он светится.

Неожиданно эффективное активное шумоподавление

Версия AirPods 4 с ANC предлагает неожиданно эффективное подавление шума. Хотя оно не сравнится с наушниками-вкладышами Apple, оно эффективно снижает постоянный низкочастотный шум в поездах, самолетах или на оживленных улицах. Эффект не ухудшает звучание. В настоящее время ни один другой открытый наушник в этом классе не может сравниться с этим. Типичный шум ANC также минимален.

В отличном transparency mode почти нет шума. Он звучит так естественно, что кажется, что вы не носите наушники вообще. В этом классе AirPods 4 (ANC) не имеют себе равных.

Переключение между режимами происходит при более длительном нажатии на стержень наушников слева или справа. Вы также можете выбрать адаптивный режим, в котором наушники автоматически настраивают ANC и transparency mode в зависимости от окружающего шума. Это хорошо работало в тестах, но в повседневной жизни этот режим менее практичен с открытыми наушниками. Более практичной является функция распознавания разговора, которая надежно снижает громкость воспроизведения при начале разговора.

Отсутствие управления громкостью, приемлемая емкость батареи

Управление одним, двумя или тремя нажатиями в целом простое, но у него есть один недостаток: вы не можете регулировать громкость, проводя по стержням наушников, как с AirPods Pro. Вам все еще придется доставать iPhone или вызывать Siri.

Еще один небольшой недостаток - время автономной работы. Максимально четыре часа с ANC и пять часов без него приемлемы, но другие Bluetooth-наушники предлагают гораздо более длительное время автономной работы. С резервом батареи чехла вы можете достичь 20 или 30 часов в целом. Пустые AirPods все еще могут проработать почти час после пяти минут в коробке.

Другие Bluetooth-наушники на рынке могут предлагать более длительное время автономной работы, но для тех, кто ценит другие функции вместо продолжительности батареи, AirPods 4 по-прежнему являются привлекательным выбором. Кроме того, пользователи, которые предпочитают настраивать свой опыт прослушивания, могут исследовать различные варианты, кроме управления громкостью, так как AirPods 4 предлагают широкий спектр возможностей персонализации.

Сравнение размеров четырех вариантов чехла AirPods с компактной упаковкой AirPods Pro

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