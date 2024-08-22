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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Апелляционный суд пытается оправдать скептика Холокоста.

Сильвия Штольц была признана виновной в подстрекательстве на двух случаях. В другом случае она была освобождена от обвинений из-за провокационных замечаний, содержащихся в письме, отправленном налоговым органам. Актуален ли предыдущий вердикт?

 and  Ann Bradley
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Призыв к широким массам к действию или выражению сильных чувств - Апелляционный суд пытается оправдать скептика Холокоста.

Высший суд справедливости (BGH) в настоящее время рассматривает вопрос о том, является ли отрицание Холокоста в письменном документе, отправленном в орган власти, также подстрекательством к ненависти, уголовным преступлением. Это решение первоначально было оспорено Региональным судом Мюнхен II в отношении письма, написанного ранее судимой женщиной, адресованного налоговому управлению.

Из-за ограниченной аудитории и вопросов конфиденциальности, 4-я камера уголовного суда в Карлсруэ посчитала, что не было широкой распространенности, и оправдала подсудимую. BGH в настоящее время пересматривает это решение (в 9:30 утра). Точное время вынесения решения остается неясным.

Ситуация связана с Сильвией Штольц из Эберсберга, Верхняя Бавария, которая ранее была осуждена дважды за подстрекательство к ненависти. Как сообщается, в 2021 году она отправила 339-страничное письмо в налоговое управление Мюнхена, полное утверждений об отрицании Холокоста.

Согласно решению Мюнхена, вопрос касался налогового вопроса на первой странице. Утверждения об отрицании Холокоста занимали страницы с 36 по 89, оспаривая широко признанный Холокост – массовое уничтожение европейских евреев силами нацистов во время Второй мировой войны.

Налоговая тайна и конфиденциальность

Расследование было начато из-за подозрений в принадлежности к "Reichsbürger", что привело к участию полиции и, в конечном итоге, к судебному процессу. Суд посчитал документ апелляцией по налоговому делу и рассматривал его как таковой. Штольц заявила в своем последнем слове, что налоговая тайна и конфиденциальность применимы. Однако адвокат Штольц не ответил на запрос перед слушанием в BGH.

Камера пришла к выводу, что Штольц не стремилась и сознательно не допускала распространения своего письма среди более широкой аудитории. Кроме того, вердикт учитывал такие аспекты, как "высокий уровень конфиденциальности данных в налоговых органах и обязательство конфиденциальности".

4-я камера уголовного суда в Карлсруэ argued, что отрицание Холокоста Сильвией Штольц в своем письме в налоговое управление не привело к широкой распространенности, что могло бы смягчить ее оправдание. Однако Высший суд справедливости (BGH) в настоящее время пересматривает это решение и рассматривает, может ли отрицание Холокоста в таком контексте считаться подстрекательством к ненависти, уголовным преступлением.

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