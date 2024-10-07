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Апелляционный суд дал зеленый свет на платформу для ставок на выборы Кальши в США

В Detta неделе суд апелляционной инстанции в Вашингтоне, округ Колумбия, одобрил прогнозируемый рынок для заключения пари на выборах, проигнорировав просьбу уполномоченного органа запретить решение, которое разрешило легальные ставки на политику в США.

 and  Hanna Hofmann
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Раскрывая подробности этого
Раскрывая подробности этого

Апелляционный суд дал зеленый свет на платформу для ставок на выборы Кальши в США

Kalshi, онлайн-платформа, позволяющая пользователям делать ставки на будущие события, вновь обнародовала свои соглашения о конгрессменских контрактах вскоре после вынесения вердикта, что дало американцам возможность поспорить, какая партия будет контролировать Палату представителей и Сенат в 2025 году. Намерения Нью-Йоркской компании ввести дополнительные рынки выборов остаются неясными.

В единогласном решении в среду трибунал заявил, что Комиссия по товарным фьючерсам (CFTC) не смогла обосновать, почему она или общественность пострадает от этого апелляции.

Как выразилась судья Патрисия Миллетт для Апелляционного суда округа Колумбия, несмотря на растущие опасения по поводу потенциального воздействия фьючерсных контрактов на чистоту выборов, вопрос о том, оправдывает ли законодательный текст власть CFTC запрещать такие контракты, спорен. Кроме того, суд не установил, что риски для чистоты выборов неотложны, если Kalshi будет работать во время процесса апелляции.

Решение суда позволяет агентству пересмотреть просьбу о приостановке, если появится свежая информация о невосполнимых убытках.

Контракты Kalshi были впервые представлены 12 сентября и привлекли общественное внимание после того, как судья США Джая Кобб в Вашингтоне отклонила просьбу комиссии запретить платформе предлагать их. CFTC немедленно обжаловала решение суда, что привело к временному приостановлению предложений Kalshi, пока суд рассматривал просьбу агентства о временной паузе.

Представители tanto Kalshi, как и CFTC отказались сразу комментировать ситуацию.

Тarek Mansour, сооснователь Kalshi, отпраздновал решение в среду.

"Легальные ставки на президентские выборы в США.finally.Наконец-то. Kalshi побеждает," - написал он в X.

Стивен Холл, юридический директор и эксперт по ценным бумагам в Better Markets, организации, выступающей за финансовую реформу, описал решение суда как "грустный и зловещий день для чистоты выборов в США".

"Применение ИИ, 'глубоких подделок' и социальных сетей для манипулирования поведением избирателей и влияния на результаты выборов уже началось. Доступ к ставкам на выборы, подобным Kalshi, усугубит опасность, обещая быструю прибыль," - сказал он в заявлении.

Мансур неоднократно подчеркивал преимущества контрактов, которые обеспечивают точные данные для прогнозирования выборов и позволяют пользователям страховать свои ставки на различные исходы. Кроме того, Kalshi ссылается на популярность Polymarket, нерегулируемого, офшорного рынка прогнозов, который процветал после дебатов CNN в июне. Его пользователи уже сделали ставки на сумму более 1 миллиарда долларов на президентские выборы.

Решение суда было принято более чем через две недели после слушания, посвященного тому, следует ли снять временную паузу с контрактных контрактов Kalshi. На слушании судьи спрашивали CFTC, как участие на рынке может повлиять на предстоящие выборы в ноябре.

"Я не хочу преувеличивать, но мы живем в стране, где миллионы американцев считают, что предыдущие президентские выборы были сфальсифицированы," - сказал генеральный юрист CFTC Роб Шварц.

Шварц подчеркнул, что политические ставки отличаются от "традиционных фьючерсных контрактов", которые основываются на "объективных" индикаторах, таких как опубликованный индекс или правительственный отчет. Источники, которые кормят информацию в рынки выборов, могут быть "прозрачными, но неоднозначными", например, опросы с непublicized методами или вводящие в заблуждение новостные сообщения, что делает их более уязвимыми для манипуляций.

Яаков Рот, юридический представитель Kalshi, защищал достоинства платформы, подчеркивая значение выборов в влиянии на цены акций различных компаний.

"Выборы сами по себе создают повышенные экономические риски для 'настоящих людей', которые хотят застраховать себя от этих рисков через контрактные события, соответствующие и отражающие эти риски," - сказал Рот.

По мере продолжения правового спора с Kalshi CFTC также ведет более широкие кампании против ставок на основе событий. В начале 2021 года комиссия предложила поправку, явно запрещающую контракты на выборы, награды, спорт и другие события.

Председатель CFTC Ростин Бэhnam, объясняя рост предложений по контрактам на события, зарегистрированным на биржах CFTC, сказал, что такие действия превышают законодательную власть и компетенцию агентства.

В свете решения суда Kalshi теперь имеет возможность расширить свой бизнес, предлагая контрактные рынки выборов, что может привлечь больше пользователей и доходов. Однако намерения CFTC ужесточить регулирование ставок на основе событий, в том числе рынков выборов, могут создать проблемы для будущих бизнес-операций Kalshi.

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