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Апелляция по возмещению государственных средств: Ryanair объявляет

Аэропорт Франкфурт-Хан и Ryanair должны вернуть около 15 миллионов евро субсидий в ЕК Комиссию в результате участия в антиконкурентных действиях, повлекших за собой деформацию рынка. Какова реакция заинтересованных структур?

 and  John Stellmacher
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В настоящее время аэропорт Франкфурт-Хahn управляется компанией Triwo Hahn Airport GmbH, как видно...
В настоящее время аэропорт Франкфурт-Хahn управляется компанией Triwo Hahn Airport GmbH, как видно на этом архивном изображении.

- Апелляция по возмещению государственных средств: Ryanair объявляет

Ryanair объявил о своем намерении оспорить решение ЕК, которое требует от авиакомпании вернуть €13-€14 млн в виде субсидий. "Мы будем оспаривать в суде ЕС претензии комиссии о том, что определенные устаревшие договоры на маркетинговые услуги с участием Ryanair считаются субсидиями", - заявили в компании. Данный спор касается аэропорта Франкфурт-Хан, расположенного в Рейнланд-Пфальц.

По данным ЕК, Ryanair и "Франкфурт-Хан" должны вернуть около €15 млн в виде субсидий из-за искажения рынка. К этой сумме также будет добавлен процент. Соглашения о поддержке были заключены в период с 2005 по 2017 год, когда Рейнланд-Пфальц передавал землю аэропорту без компенсации. Ryanair получила выгоду от сделок по маркетингу и помощи в обучении. Возвращенные средства должны восстановить справедливость на рынке.

Решение ЕС не направлено против администрации аэропорта

Спикер аэропорта, который изменил название аэропорта на Триво-Хан в прошлом году, заявил: "Мы не являемся получателем решения ЕС. Мы не являемся законным наследником". Аэропорт обанкротился осенью 2021 года и сейчас управляется компанией Triwo Hahn Airport GmbH.

Бывший администратор аэропорта Франкфурт-Хан GmbH заявил: "Причины решения ЕК неизвестны. Кроме того, неясно, существуют ли и были ли поданы какие-либо правовые возражения против этого решения". Юридическая команда администратора по-прежнему изучает ситуацию.

ЕС имеет строгие правила в отношении государственной поддержки национальных компаний, чтобы предотвратить, например, более богатые страны, такие как Германия, от предоставления своим компаниям незаконных преимуществ, что может подавить конкуренцию.

Ryanair планирует потребовать возмещения €13-€14 млн, которые им необходимо вернуть в соответствии с решением ЕК, так как они оспаривают утверждение, что определенные договоры на маркетинговые услуги считаются субсидиями.

В случае исполнения решения ЕК, Ryanair и Франкфурт-Хан должны будут вернуть около €15 млн, включая проценты, в результате искажения рынка из-за соглашений о поддержке с 2005 по 2017 год.

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