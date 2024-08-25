- Аннет Фрайер и Эдин Хасанович в "Окончательном шоу обеда"

Известные личности возглавят уникальный развлекательный сериал ProSeven в качестве создателей шоу - и теперь известно, кто присоединится к братьям Каулитц. Актеры Аннетте Фриер ("Мерц против Мерц") и Эдин Хасанович ("Ничего нового на Западе") превратятся в мини-изобретателей шоу, как объявил ProSeven.

Концепция: Воображение и юмор молодых умов лежат в основе концепций этих мини-шоу. Зрители в студии выступают в роли судей, определяющих победителя вечера "Супердупер шоу".

"Приготовьтесь к абсолютному безумию!"

Ходили слухи, что музыканты и ведущие подкастов Билл и Том Каулитц (Tokio Hotel) будут частью творческой команды, и теперь официально объявлено, что Каtrin Bauerfeind станет ведущей нового шоу. Билл Каулитц обещает захватывающее зрелище: "Я был цирковым конем в течение некоторого времени, и когда я начинаю, меня не остановить. Самая лучшая разношерстная команда, которую я собрал - мы завоюем каждый трофей 'Супердупер шоу'. Пристегнитесь, будет безумно!"

Аннетте Фриер сравнивает шоу с детским днем рождения, но в приятной форме. "Интересный факт: И даже есть призы, несмотря на то, что не ваш день рождения. Готовьтесь к играм, танцам, пению и немного 'бум!'"

Другие знаменитости, в том числе музыканты Билл и Том Каулитц, также планируют принять участие в развлекательном сериале ProSeven. Уникальные мини-шоу также будут включать изобретения других людей, в том числе актеров Аннетте Фриер и Эдина Хасановича.

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