Анна-Мария Ферчичи рассказывает о своих личных сексуальных склонностях.

В откровенном разговоре партнерша рэпера Бушидо, Анна-Мари Ферчичи, которая воспитывает с ним семерых детей, в том числе тройняшек, делится подробностями их интимной жизни после двенадцати лет брака. Она признается, что их интимная жизнь далека от скучной, и даже наоборот. Во время сеанса вопросов и ответов в Instagram она открыто рассказывает об интимных деталях.

"Ладно, народ, я в кровати", - начинает Анна-Мари эротический Q&A, и ее поражает первый вопрос. Фанат спрашивает, занимаются ли они с Бушидо (настоящее имя Анис Мохамед Юссеф Ферчичи) оральным сексом. Анна-Мари отвечает честно: "Не могу поверить! Есть ли действительно пары, где нет орального секса? Мы делаем это почти чаще, чем обычный секс". Она также открыто говорит об анальном сексе: "Да, мы занимались этим сегодня. Оба получаем удовольствие".

Масло для соблазна

Когда она выходит из душа и наносит "определенное масло", это сигнализирует мужу, что "она в настроении для интима сейчас".

Ферчичи придают большое значение гигиене. То, что она ценит в муже, - это его постоянная свежесть и приятный запах, признается она. Она не хочет выделять конкретную часть тела, которая ей особенно нравится в нем, но просто находит его "привлекательным и аппетитным" в целом.

Когда ее спрашивают о частотности секса в браке, 42-летняя Анна-Мари признает, что есть периоды, когда у пары меньше интимных моментов. Но она считает, что это "важно в партнерстве". Она советует своим подписчикам не волноваться из-за частоты интима: "Должно быть приятно и удовлетворительно!"

В мире знаменитостей Анна-Мари Ферчичи и Бушидо выделяются своей открытостью в отношении своей интимной жизни. Их откровенные разговоры, такие как тот, в котором они рассказывают о своих интимных занятиях во время сеанса вопросов и ответов, подчеркивают их крепкую связь.

Несмотря на разнообразные темы, которые они обсуждают в своих откровенных беседах, одна постоянная тема - их стремление сохранить отношения интимными и удовлетворительными, что является общей целью для многих знаменитостей.

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