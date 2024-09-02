Пока Бред Питт находится в Венеции - Анджелина Джоли в Колорадо

Энджили́на Джо́ли (49) завершила ещё один промо-тур своего фильма "Мария" после эмоциональной презентации в Венеции. 31 августа она украсила Фестиваль фильма в Телурайде в Колорадо, где фильм чилийского режиссера Па́бло Лара́йна (48) "Мария" дебютировал в Северной Америке после мировой премьеры на Венецианском кинофестивале.

По данным "Голливудского репортера", Джоли якобы стремится к своей второй "Оскар" с ролью оперной певицы Марии Каллас (1923-1977). На премьере она появилась в элегантном сером платье с большими рукавами, дополненном коричневыми туфлями-лодочками и смелыми черными солнцезащитными очками. Она поделила внимание со звездами, такими как Наоми Уоттс (55) и Марта Стюарт (83).

Обход неловкой встречи

В Венеции Джоли представила биографический фильм за пять дней до этого. Как сообщает "People", её выступление вызвало неожиданные эмоции: продолжительная 8-минутная овация стоя оставила её со слезами на глазах. В конце фильма она вытерла слёзы и поделилась тёплыми объятиями, в том числе с режиссёром Па́бло Лара́йном. После просмотра она быстро ушла, видимо, чтобы избежать неловкого столкновения с бывшим.

Брэ́д Питт (60) заметили в Венеции с его возлюбленной Инес де Рамон (31) на выходных. На следующий день, 1 сентября, он присутствовал на премьере своего последнего фильма "Поезд-пуля" вместе со своей партнёршей. Пара, которая, как сообщается, встречается уже около двух лет, позировала вместе с Джорджем Клуни (63) и его женой Амаль Клуни (46) для фотографий, излучая счастье.

Энджили́на Джо́ли и Брэд Питт поженились в 2014 году, но вскоре после этого расстались. Джоли подала на развод в сентябре 2016 года, и с тех пор развод был напряжённым. Несмотря на то, что развод был завершён в 2019 году, споры по поводу раздела имущества продолжаются. Бывшая пара воспитывает шестерых детей: Шайло (18), Захара (19), Пакс (20), Мэддокс (23) и близнецов Нокс и Вивьен (16).

В то время как Брэд Питт находится в Венеции, он избегает любого потенциального столкновения с бывшей женой Энджили́ной Джо́ли, так как она быстро покинула Венецию после показа своего фильма.

Хотя Брэд Питт присутствует на Венецианском кинофестивале, он сосредоточен на продвижении своего фильма "Поезд-пуля", избегая прямого общения со своей бывшей женой Энджили́ной Джо́ли, которая также находится в Венеции со своим фильмом "Мария".

Читайте также: