Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиПока Брэд Питт в Венеции

Анджелина Джоли в Колорадо

В выходные Анджелина Джоли с нетерпением присутствовала на кинофестивале в Теллуриде, пока ее бывший муж Брэд Питт был в Венеции.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут

Пока Бред Питт находится в Венеции - Анджелина Джоли в Колорадо

Энджили́на Джо́ли (49) завершила ещё один промо-тур своего фильма "Мария" после эмоциональной презентации в Венеции. 31 августа она украсила Фестиваль фильма в Телурайде в Колорадо, где фильм чилийского режиссера Па́бло Лара́йна (48) "Мария" дебютировал в Северной Америке после мировой премьеры на Венецианском кинофестивале.

По данным "Голливудского репортера", Джоли якобы стремится к своей второй "Оскар" с ролью оперной певицы Марии Каллас (1923-1977). На премьере она появилась в элегантном сером платье с большими рукавами, дополненном коричневыми туфлями-лодочками и смелыми черными солнцезащитными очками. Она поделила внимание со звездами, такими как Наоми Уоттс (55) и Марта Стюарт (83).

Обход неловкой встречи

В Венеции Джоли представила биографический фильм за пять дней до этого. Как сообщает "People", её выступление вызвало неожиданные эмоции: продолжительная 8-минутная овация стоя оставила её со слезами на глазах. В конце фильма она вытерла слёзы и поделилась тёплыми объятиями, в том числе с режиссёром Па́бло Лара́йном. После просмотра она быстро ушла, видимо, чтобы избежать неловкого столкновения с бывшим.

Брэ́д Питт (60) заметили в Венеции с его возлюбленной Инес де Рамон (31) на выходных. На следующий день, 1 сентября, он присутствовал на премьере своего последнего фильма "Поезд-пуля" вместе со своей партнёршей. Пара, которая, как сообщается, встречается уже около двух лет, позировала вместе с Джорджем Клуни (63) и его женой Амаль Клуни (46) для фотографий, излучая счастье.

Энджили́на Джо́ли и Брэд Питт поженились в 2014 году, но вскоре после этого расстались. Джоли подала на развод в сентябре 2016 года, и с тех пор развод был напряжённым. Несмотря на то, что развод был завершён в 2019 году, споры по поводу раздела имущества продолжаются. Бывшая пара воспитывает шестерых детей: Шайло (18), Захара (19), Пакс (20), Мэддокс (23) и близнецов Нокс и Вивьен (16).

В то время как Брэд Питт находится в Венеции, он избегает любого потенциального столкновения с бывшей женой Энджили́ной Джо́ли, так как она быстро покинула Венецию после показа своего фильма.

Хотя Брэд Питт присутствует на Венецианском кинофестивале, он сосредоточен на продвижении своего фильма "Поезд-пуля", избегая прямого общения со своей бывшей женой Энджили́ной Джо́ли, которая также находится в Венеции со своим фильмом "Мария".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Судебное разбирательство по делу Джерома Боатенга набирает обороты
Общество

Судебное разбирательство по делу Джерома Боатенга набирает обороты

Судебное разбирательство по делу Джерома Боатенга набирает обороты Джером Ботенг, бывший футболист национальной сборной, уже некоторое время находится в центре судебных разбирательств. Недавно два дела завершились важными решениями. В первом случае, на прошлой неделе, было вынесено решение, а во втором, прокуратура решила отказаться от апелляции. В суде регионального суда Мюнхен

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Волна радости в сборной по волейболу Тельюрайда: Селена Гомез
Общество

Селена Гомес перешла в роль преданной игроки волейбола.

Селена Гомес перешла в роль преданной игроки волейбола. Selena Gomez выполнила их просьбу: Плакат в Телурайде, Колорадо, побудил певицу посетить матч по волейболу и спеть национальный гимн. Чудом, она появилась. Во время гастролей в поддержку своего фильма "Эмилия Перес", Гомес наткнулась на волейбольную команду Телурайда через объявление, приклеенное

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Венеции: Писатель, Болливудская звезда и пожарный Джордж Клуни отдыхает под пристальным вниманием...
Общество

Джордж Клуни, работающий фотографом и поставщиком немедленной помощи

В самом центре Венеции, Джордж Клуни очаровывает не только своей ролью, но также демонстрирует навыки немедленной реакции и фотографа.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Макрон призывает политические фракции искать компромиссы.
Политика

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров.

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров. Следуя за французскими парламентскими выборами два месяца назад, выборы премьер-министра кажутся неизбежными. Недавно Президент Эмманюэль Макрон провел переговоры с двумя потенциальными претендентами на эту должность, а также с двумя своими бывшими предшественниками в Элисейском дворце. Сначала Макрон встретился с бывшим социалистическим премьер-министром Бернаром

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.
Политика

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года. В ходе конфликта с Украиной российские войска одержали свои крупнейшие victories с октября прошлого года в августе. Институт изучения войны (ISW), американская стратегическая аналитическая организация, сообщил, что российские войска захватили площадь примерно 477 квадратных километров на Украине в этот период,

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)
Панорама

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год) Ранним утром в станцию Сарштедта, город в Нижней Саксонии, были вызваны экстренные службы. По прибытии они обнаружили мужчину, предположительно около 61 года, в критическом состоянии с подозрением на ножевые ранения. К сожалению, он скончался на месте. Преступник все еще на

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лучшие художественные жемчужины и сериалы, worth watching на Hulu в текущем месяце
Кино

Непропускаемые кинематографические ролики и захватывающие сериалы будут транслироваться на Hulu в текущем месяце

В этом месяце Hulu предлагает разнообразные предпочтения; просто убедитесь, что оплачена членская плата, чтобы воспользоваться.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно