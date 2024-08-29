- Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.

Энджини́я Джо́ли готовится сыграть оперную певицу Марию Каллас в предстоящем фильме. На вопрос о том, какие стороны Каллас она может понять, 49-летняя актриса поделилась в Венеции: "Есть многое, что я пока держу в секрете, и это может быть вам известно или подозреваться".

Фильм, названный "Мария" Пабло Лarraín, исследует последние дни Каллас (1923-1977), включая ее бурные отношения с Аристотелем Онассисом в воспоминаниях. Заявления Джоли могут потенциально относиться к ее собственному романтическому прошлому, так как ее бывший супруг Брэд Питт также ожидается в Венеции со своим новым фильмом.

Джоли: Отождествляет себя с уязвимостью Каллас

Размышляя о своей связи с Каллас, Джоли сказала: "Что действительно привлекло меня - и это, возможно, удивит вас - это, пожалуй, та часть ее, которая была невероятно чувствительна. Быть такой хрупкой и эмоционально открытой, она не могла позволить миру увидеть эту сторону себя. Эта уязвимость - то, с чем я могу больше всего себя отождествить".

Чтобы подготовиться к роли, Джоли призналась, что потратила семь долгих месяцев на подготовку. "Когда я впервые пела, я была так нервничаю. Мои сыновья были там и помогли мне запереть дверь, чтобы никто другой не мог войти, и я дрожала".

Она не была знакома с оперой до позднего возраста. "Я была больше увлечена панк-музыкой в то время", - призналась она. "Я любила множество жанров, но слушала The Clash больше, чем большинство. Я все еще обожаю их".

"Но если вы пережили много в жизни, если вы испытали определенную долю отчаяния, боли, любви, есть только определенные звуки, которые резонируют с этим чувством. Для меня ничего не подходит к этой эмоции так, как мощные эмоции, заключенные в тонах оперы".

Фестиваль в Венеции гарантирует, что Джоли и Питт не пересекутся

Сегодня отмечается премьера "Марии". Через три дня, фильм Брэда Питта "Бумеранг" должен выйти в свет в Венеции. Директор фестиваля Альберто Барбера сказал журналу "Ванити Фейр", что приняты меры, чтобы предотвратить встречу двоих на Лидо. "Энджини́я будет присутствовать в первый день, в четверг, 29-го, и затем уедет с Пабло Лarraín в Телурайд. Брэд прибудет в Венецию в субботу. Фактически невозможно, чтобы они встретились на Лидо".

Комиссия, возглавляемая директором фестиваля Альберто Барберой, приняла меры, чтобы гарантировать, что Энджини́я Джоли и Брэд Питт не встретятся во время Венецианского кинофестиваля. Джоли будет присутствовать на премьере "Марии" в четверг и уедет с режиссером Пабло Лarraín в Телурайд, в то время как Питт прибудет в Венецию в субботу.

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