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ОбществоНовости*Я не собираюсь врать*

Анджелина Джоли шокирована своей уязвимостью

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Энджини Джоли демонстрирует свое мягкое, пушистое внешность на Венецианском кинофестивале
Энджини Джоли демонстрирует свое мягкое, пушистое внешность на Венецианском кинофестивале

Анджелина Джоли шокирована своей уязвимостью

Анджелина Джоли обладает сильным духом. На мероприятии в честь своего последнего фильма "Мария" на Венецианском кинофестивале она склоняется к своей чувствительной стороне.

В разгар своего спорного расставания с Брэдом Питтом Джоли, известная как мать шестерых детей, борется с упорством львицы. Но на Венецианском кинофестивале она неожиданно показывает свою мягкую сторону. Она говорит о своих общих уязвимостях с Марией Каллас (родилась в 1923 году, умерла в 1977 году), знаменитой оперной певицей, которую она играет в новом биографическом фильме Пабло Лarraína "Мария". 49-летняя актриса признается: "Может быть, есть аспекты ее, которые вы полностью осознаете или подозреваете, но я не буду раскрывать их здесь". Она добавляет: "Я чувствую глубокую связь с ней, возможно, это мягкая сторона, которой у нее не было выхода в мире, очень чувствительная и эмоционально открытая".

"Надеюсь, это привлекет больше любителей оперы"

На пресс-конференции Джоли также спрашивали о возможности номинации на "Оскар" за свою роль. Она сказала: "Мой критерий успеха - не положительная реакция критиков, а реакция поклонников Каллас и любителей оперы. Я бы не хотела их разочаровать. Кроме того, я действительно благодарна за любые отзывы о моей работе в других областях моей карьеры". Джоли надеется, что фильм привлечет больше зрителей к опере.

На премьере фильма в тот вечер Анджелина Джоли прошла по красной ковровой дорожке в шелковом, телесного цвета вечернем платье. Она накинула меховую накидку с золотой брошью на плече. Ее длинные, мелированные светлые волосы спадали на спину, и она завершила образ яркой красной помадой.

Во время пресс-конференции Анджелина Джоли, размышляя о своей роли Марии Каллас, исполнила мягкую версию "♪ Я не буду лгать ♪", демонстрируя свою эмоциональную связь с персонажем. Позже тем вечером, когда она шла по красной ковровой дорожке, уязвимая сторона ее была продемонстрирована черезraw эмоции в ее глазах.

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