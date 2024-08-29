Анджелина Джоли шокирована своей уязвимостью

Анджелина Джоли обладает сильным духом. На мероприятии в честь своего последнего фильма "Мария" на Венецианском кинофестивале она склоняется к своей чувствительной стороне.

В разгар своего спорного расставания с Брэдом Питтом Джоли, известная как мать шестерых детей, борется с упорством львицы. Но на Венецианском кинофестивале она неожиданно показывает свою мягкую сторону. Она говорит о своих общих уязвимостях с Марией Каллас (родилась в 1923 году, умерла в 1977 году), знаменитой оперной певицей, которую она играет в новом биографическом фильме Пабло Лarraína "Мария". 49-летняя актриса признается: "Может быть, есть аспекты ее, которые вы полностью осознаете или подозреваете, но я не буду раскрывать их здесь". Она добавляет: "Я чувствую глубокую связь с ней, возможно, это мягкая сторона, которой у нее не было выхода в мире, очень чувствительная и эмоционально открытая".

"Надеюсь, это привлекет больше любителей оперы"

На пресс-конференции Джоли также спрашивали о возможности номинации на "Оскар" за свою роль. Она сказала: "Мой критерий успеха - не положительная реакция критиков, а реакция поклонников Каллас и любителей оперы. Я бы не хотела их разочаровать. Кроме того, я действительно благодарна за любые отзывы о моей работе в других областях моей карьеры". Джоли надеется, что фильм привлечет больше зрителей к опере.

На премьере фильма в тот вечер Анджелина Джоли прошла по красной ковровой дорожке в шелковом, телесного цвета вечернем платье. Она накинула меховую накидку с золотой брошью на плече. Ее длинные, мелированные светлые волосы спадали на спину, и она завершила образ яркой красной помадой.

Во время пресс-конференции Анджелина Джоли, размышляя о своей роли Марии Каллас, исполнила мягкую версию "♪ Я не буду лгать ♪", демонстрируя свою эмоциональную связь с персонажем. Позже тем вечером, когда она шла по красной ковровой дорожке, уязвимая сторона ее была продемонстрирована черезraw эмоции в ее глазах.

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