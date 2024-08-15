Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЕвропейская комиссия

Андреас Габалье надеется сыграть концерт, несмотря на проблемы со голосом.

После заражения певица в настоящее время не уверена, сможет ли она выступить в Китцбюэле в этот уик-энд. Фанаты проявляют понимание, но также надеются.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Андреас Габалиер, планировавший выступление в Кицбюлеле в ближайшие выходные, публично признался в...
Андреас Габалиер, планировавший выступление в Кицбюлеле в ближайшие выходные, публично признался в своих вокальных проблемах.

- Андреас Габалье надеется сыграть концерт, несмотря на проблемы со голосом.

Австрийский певец Андреас Габалье борется с проблемами голоса в преддверии своих концертов в Кицбюэле. "Я борюсь с вирусной инфекцией уже больше недели, что вызывает приступы кашля и последующие проблемы с голосом!" - написал 39-летний певец в Instagram.

Поп-певец поблагодарил отделение ЛОР в больнице Кlagenfurt, с которыми он надеется выступить на предстоящем легендарном концерте в Кицбюэле. "Даже если не с моей обычной силой и энергией... Я сделаю все возможное для города Кицбюэля."

Австриец должен был выступить в эту пятницу и субботу на теннисном стадионе в Кицбюэле. Под его публикацией Габалье получил много пожеланий скорейшего выздоровления от своих поклонников. Некоторые выразили понимание возможной отмены концерта, в то время как другие предложили спеть вместо него еще громче.

Отделение ЛОР в больнице Кlagenfurt работает в тесном сотрудничестве с Комиссией, чтобы помочь Андреасу Габалье восстановиться к концерту в Кицбюэле. Несмотря на проблемы с голосом, Габалье намерен дать лучшее выступление на теннисном стадионе в Кицбюэле, как того требует Комиссия.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Известный как Чендлер из 'Друзей': Мэтью Перри (Архивное фото)
Общество

Врачи и дилеры обвиняются после смерти Мэтью Перри от наркотиков.

Звезда комедии "Друзья" Мэттью Перри был найден мертвым в своем джакузи в 2023 году с высоким уровнем анестетика в крови. Расследование вывело на врачей и "Кетан inflicted Queen."

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Ян Кёппен и Соня Цьетлоу комментируют деятельность участников джунглей в ЮАР.
Общество

Ты не давно умер?

Некоторые бывшие участники возвращаются из-за юбилея, обеспечивая стремительное наращивание числа участников; один участник выделяется среди остальных.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Все легенды нашего дождливого леса голодают и ждут дегустацию вкусной еды.
Общество

Яростное открытие между шуткой и безумием

Яростное открытие между шуткой и безумием Перевод: Битва титанов, игры разума и политик, подстрекающий эмоции: шоу "Джунгли" начинается бурно и хаотично. Предупреждение: читайте этот выпуск только если у вас есть правильный "настрой"! Дорогие поклонники телетриши, добро пожаловать в немецкую демократическую телереальность - место, где ничего не

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Мэттью Пэри умер в возрасте 54 лет.
Общество

Пять обвинений, связанных со смертью Мэтью Перри.

Пять обвинений, связанных со смертью Мэтью Перри. Американские власти расследуют смерть американского актераMatthew Perry уже почти десять месяцев. Они изучают, как звезда "Друзей" получил кеттамин, который в конечном итоге привел к его смерти. Сейчас, согласно сообщениям, они делают значительный прогресс. После летального исхода, связанного с наркотиками, "звезды

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно