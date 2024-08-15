- Андреас Габалье надеется сыграть концерт, несмотря на проблемы со голосом.

Австрийский певец Андреас Габалье борется с проблемами голоса в преддверии своих концертов в Кицбюэле. "Я борюсь с вирусной инфекцией уже больше недели, что вызывает приступы кашля и последующие проблемы с голосом!" - написал 39-летний певец в Instagram.

Поп-певец поблагодарил отделение ЛОР в больнице Кlagenfurt, с которыми он надеется выступить на предстоящем легендарном концерте в Кицбюэле. "Даже если не с моей обычной силой и энергией... Я сделаю все возможное для города Кицбюэля."

Австриец должен был выступить в эту пятницу и субботу на теннисном стадионе в Кицбюэле. Под его публикацией Габалье получил много пожеланий скорейшего выздоровления от своих поклонников. Некоторые выразили понимание возможной отмены концерта, в то время как другие предложили спеть вместо него еще громче.

Отделение ЛОР в больнице Кlagenfurt работает в тесном сотрудничестве с Комиссией, чтобы помочь Андреасу Габалье восстановиться к концерту в Кицбюэле. Несмотря на проблемы с голосом, Габалье намерен дать лучшее выступление на теннисном стадионе в Кицбюэле, как того требует Комиссия.

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