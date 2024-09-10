- Андре Диц возвращается после четырехлетнего отсутствия

Андре Диетц (49) вновь встает перед камерой сериала RTL "Все важно", ровно через четыре года после своего последнего съемочного дня в 2020 году. 10 сентября 2024 года канал объявил о его возвращении, запланировав его возвращение на телевидение всего за несколько недель до Рождества.

Ежедневная мыльная опера празднует свой 18-й юбилей, и в течение специальной недели Амре Хардт (35) вернулась из декретного отпуска. Теперь Диетц вернулся в роли физиотерапевта Инго Зadek, которую он играл с дебюта сериала до своего перерыва. Актер чувствует себя как дома, возвращаясь на знакомую территорию: "Первые посещения были похожи на возвращение из обмена в школе. Ты уезжаешь, но семья все еще здесь", - упоминает Диетц в пресс-релизе.

Перерыв дал ему больше времени с семьей

Диетц добровольно покинул "Все важно" в 2020 году. "Без моего ухода наша семья была бы перегружена tanto коронавирусом, как и серьезными проблемами со сном моей дочери с января 2022 года по весну 2024 года", - признает он. Он благодарен за время, проведенное вне сериала, так как смог провести много времени со своей женой и детьми в течение тех лет. Диетц и его жена-автор Шари поженились в 2011 году и воспитывают четверых детей - троих дочерей и сына. Их дочь Мари страдает редким заболеванием под названием синдром Ангельмана, о котором они написали книги и говорили в телевизионных интервью. В 2024 году пара также появилась в сериале VOX "Это Германия".

В настоящее время Диетц вернулся на съемочную площадку, вновь снимаясь в "Все важно". Он намекает на будущие драмы Инго: "Инго всегда будет Инго. Он повзрослел? Я не уверен, но ему предстоят невиданные вызовы". Инго носил ковбойские сапоги в течение 14 лет и пережил пять смен модных трендов, не теряя своего детского сердца. "Инго можно вынуть из кастрюли, но кастрюлю из Инго - нет", - шутливо замечает Диетц. Зadek покинул Эссен, чтобы навестить свою дочь Зое, которая умерла в Африке. Теперь он вернулся, полный энтузиазма вдохновить Стинкампов на захватывающий новый проект и осознает, что его родной город значит для него больше, чем он думал.

Диетца последний раз видели в "Все важно" в ноябре 2020 года. Его возвращение запланировано на 20 декабря 2024 года (эпизод 4601). Ежедневная мыльная опера выходит каждый будний день в 19:05 на RTL и также доступна на RTL+.

После объявления о своем возвращении в "Все важно" в сентябре 2024 года Диетц упомянул, что его персонаж Инго Зadek столкнется с невиданными вызовами. И по мере приближения 4601-го эпизода сериала, запланированного на 20 декабря 2024 года, поклонники с нетерпением ждут возвращения Диетца в сериале RTL "Все важно".

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