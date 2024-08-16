- Анализ сокращения выбросов парниковых газов группами Dax

Ведущие немецкого фондового рынка, согласно недавней оценке, якобы сократили выбросы парниковых газов в прошлом году. Прямые выбросы корпораций DAX, измеренные по сравнению с 2022 годом, упали с 218 до 189 миллионов метрических тонн эквивалентов CO2, что составляет снижение примерно на 14%. Это результат анализа, проведенного компанией EY по аудиту и консалтингу, которая оценила отчеты о устойчивом развитии 40 компаний. В этих отчетах они документируют свои усилия по достижению климатической нейтральности.

Сокращение составляет почти 30 миллионов метрических тонн

Конечно, сокращение DAX-компаний составляет почти 30 миллионов метрических тонн эквивалентов CO2, что, по данным EY, эквивалентно годовому выбросу 17,4 миллиона средних новых автомобилей с годовым пробегом 15 000 километров.

В целом, 32 DAX-компании сократили свои выбросы. Семь увеличили выбросы парниковых газов, а одна компания не предоставила данных. Производитель полупроводников Infineon и страховая компания Allianz показали самый большой процент снижения, в то время как спортивный автомобильный производитель Porsche AG показал самый большой рост. В 2023 году крупнейшим источником выбросов была компания Heidelberg Materials по производству строительных материалов, за ней следовали энергетическая компания RWE и химическая компания BASF.

Эти цифры включают выбросы, образующиеся в результате операционных процессов, таких как работа машин, внутренние электростанции или автопарк компании. Однако они также включают парниковые газы, выделяемые во время производства приобретенной энергии, например, когда компания получает электроэнергию или тепло от поставщика, использующего электростанции на ископаемом топливе.

Эксперт предостерегает от самодовольства

Глава отдела консалтинга по устойчивому развитию EY Симон Фаренхольц похвалил прогресс немецкой экономики в снижении выбросов, отметив, что ведущие компании взяли на себя руководящую роль.

Тем не менее, Фаренхольц не ожидает, что нынешний темп сохранится, поскольку многие компании на данный момент сосредоточились на отдельных мерах, таких как переход на возобновляемые источники энергии. Хотя это относительно легко реализовать и имеет сильный первоначальный эффект, это не долгосрочное решение. Это видно по тому факту, что энергопотребление DAX-компаний сократилось гораздо меньше по сравнению с их выбросами.

Фаренхольц поэтому предупредил о самодовольстве, заявив, что дальнейшее сокращение следа CO2 не произойдет автоматически. Многие компании в настоящее время испытывают давление из-за неопределенных бизнес-п Perspectives, и устойчивая трансформация их бизнес-моделей может стать низким приоритетом. Чтобы справиться с этой грандиозной задачей, компаниям необходимо интегрировать декарбонизацию в целом в свою бизнес-стратегию.

Непрямые выбросы гораздо выше

Анализ также учитывает другую категорию выбросов: те, которые не могут быть напрямую приписаны компаниям, так как они происходят на стадиях цепочки поставок, таких как поставки, транспорт, использование продукта и утилизация. Включая эти, выбросы DAX-компаний составляют почти 3,5 миллиарда метрических тонн, что составляет девять процентов глобальных выбросов парниковых газов в 2022 году. Соответственно, сокращение по сравнению с 2022 годом снижается до четырех процентов.

По словам Фаренхольца, способность компаний получать обзор непрямых выбросов ограничена: для повышения прозрачности и снижения этих выбросов необходимы всеобъемлющие усилия. Например, корпорациям необходимо вести переговоры с поставщиками и компаниями по утилизации отходов. Также необходимы изменения в разработке продукта. "Это занимает время, и успехи могут стать очевидными только через несколько лет".

Сокращение DAX-компаний в непрямых категориях все еще существенно, составляя снижение на четыре процента по сравнению с 2022 годом. Германия с ее ведущими компаниями играет значительную роль в снижении глобальных выбросов парниковых газов, так как непрямые выбросы DAX-компаний составляют девять процентов от общего количества в 2022 году.

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