Анализ показывает, что использование лекарств GLP-1 может потенциально предотвратить около 34 000 случаев сердечного приступа и инсульта в год в Соединенных Штатах.

Недавние данные фармацевтической компании Novo Nordisk показали, что individuals, использующие Wegovy, имеют на 20% меньший риск сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто получал плацебо. В марте Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило изменение этикетки Wegovy, усилив ее преимущества в отношении сердечно-сосудистого здоровья, что делает его первым препаратом для похудения, разрешенным для снижения риска инфарктов, инсультов или сердечных смертей у высокорисковых пациентов.

Wegovy принадлежит к классу лекарств, называемых агонистами рецепторов GLP-1, и его основной ингредиент, семаглутид, также одобрен для управления диабетом 2 типа под названием Ozempic.

Клиническое испытание Novo Nordisk было сосредоточено на страдающих ожирением индивидах, которые ранее перенесли инфаркт, инсульт или имели симптомы периферической артериальной болезни, такой как закупорка артерий в руках или ногах.

Новое исследование от Dandelion Health, платформы, использующей данные из реального мира и клинический ИИ для продвижения персонализированной помощи, предположило, что лекарства GLP-1 также могут выступать в качестве первичной профилактики, значительно снижая риск для индивидов с легкой или умеренной сердечно-сосудистой болезнью, которые не перенесли сердечный приступ.

Используя искусственный интеллект, исследователи проанализировали реальные медицинские записи группы пациентов, подобной той, что участвовала в клиническом испытании Novo Nordisk, но без истории серьезных сердечно-сосудистых событий.

Отслеживая годы медицинской истории с особым вниманием к данным электрокардиограммы, или измерениям электрической активности сердца, исследователи использовали модель ИИ для прогнозирования преимуществ, которые GLP-1 могут предложить в снижении риска инфарктов или инсультов, которые они затем подтвердили реальными событиями.

Они обнаружили, что GLP-1 снижают риск инфарктов или инсультов на 15-20%, что совпадает с результатами клинического испытания, но для более широкой популяции, потенциально полезной для 44 миллионов дополнительных индивидов.

Авторы исследования оценили, что если бы все в этой более широкой популяции подходящих пациентов использовали GLP-1, это могло бы привести к 34 000 меньше инфарктов и инсультов в год.

"В клинических исследованиях вы концентрируетесь на умеренных или тяжелых пациентах, потому что вам нужно меньше пациентов, чтобы продемонстрировать эффективность. Но есть серьезный риск, что вы упускаете влияние лекарства на более широкую популяцию просто потому, что у вас нет времени или денег, чтобы изучить их. Это всего лишь естественный недостаток клинических исследований", - сказал Эллиотт Грин, сооснователь и генеральный директор Dandelion Health.

Искусственный интеллект помог расширить диапазон анализа, помогая охватить группу пациентов, которых эксперты из Dandelion Health считали "клинически тихими".

Лекарства GLP-1 уже значительно преобразовали уход за кардиоваскулярной системой, и потенциальное использование их в качестве первичной профилактики может еще больше изменить ландшафт.

"Я думаю об этих лекарствах не как о лекарствах для похудения или даже для ожирения, а как о средствах, улучшающих здоровье", - сказал доктор Харлан Крумхольц, кардиолог и ученый из Йельского университета и Йельской больницы Нью-Хейвена, который не был вовлечен в новый анализ.

Больше доказательств преимуществ использования GLP-1 для лечения ожирения могли бы убедить индивидов, согласно Крумхольцу.

"Мы могли бы переформулировать дискуссию. Речь идет о попытке поместить их в более низкую риск-категорию и помочь им жить дольше и здоровее", - объяснил Крумхольц.

Доктор Брендан Эверетт, кардиолог из Бостонской больницы и профессор Гарвардской медицинской школы, назначал GLP-1 некоторым из своих пациентов.

"Как профилактический кардиолог, который хочет, чтобы люди были здоровыми, и наблюдал, как эпидемия ожирения и то, что мы называем кардиометаболической болезнью, захватили Соединенные Штаты в течение последних двух или трех десятилетий, если вы хотите оказать хорошую помощь своим пациентам, вы должны хотя бы подумать о [GLP-1] и знать, как их использовать. Так что все больше и больше я лечу ожирение ради лечения ожирения", - заявил Эверетт.

GLP-1 вызвали "абсолютный переворот" в уходе за индивидами с кардиоваскулярной болезнью, сказал Эверетт. Расширение их использования на индивидов с легкой или умеренной болезнью могло бы быть полезным, если бы затраты и цели профилактики были четко поняты.

Анализ, опубликованный в прошлом месяце в журнале Health Affairs, показал, что охват этих лекарств от ожирения в Medicare мог бы увеличить расходы на часть D на $3 миллиарда, даже если бы только 5% подходящих индивидов получили одно из них. Предотвращение инфарктов и инсультов может снизить расходы на здравоохранение иными путями; исследование прошлого года показало, что средняя стоимость инфаркта для больниц составляет около 19 000 долларов.

Клинические испытания с рандомизированным контролем, такие как то, которое провела Novo Nordisk, являются золотым стандартом для оценки безопасности и эффективности лекарств. Открытия, полученные с помощью ИИ, подвергаются более тщательному изучению, прежде чем они могут быть использованы в более формальном процессе утверждения лекарств, но новое исследование Dandelion Health подчеркивает некоторые ценные преимущества, которые могут предложить методы ИИ.

Анализ Dandelion Health включал более разнообразную популяцию, чем клиническое испытание Novo Nordisk, с более сбалансированным соотношением мужчин и женщин и почти в три раза больше пациентов, которые не были белыми.

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Доктор Джоди Дюшей, эндокринолог в Бет-Израиль Деконес Медикал Центр и ассистент-профессор медицины в Гарвардской медицинской школе, сообщила CNN в марте, что она ожидает расширенного одобрения Веговы, включая кардиоваскулярные преимущества, для улучшения страхового покрытия, особенно учитывая, что дженерики для похудения могут вызывать проблемы с сердцем. Она также предположила, что это могло бы сосредоточить использование этих лекарств на тех, кто имеет наиболее высокий риск ожирения и также страдает кардиоваскулярными заболеваниями.

CNN's Meg Tirrell предоставила материалы для этого отчета.

Кардиоваскулярные преимущества Веговы, продемонстрированные испытаниями Novo Nordisk, потенциально могут распространиться на более широкую популяцию, снизив риск инфарктов и инсультов на 15-20%. По словам доктора Харлана Крумхольца, лекарства GLP-1, подобные Веговы, должны рассматриваться как средства, способствующие здоровью, помогающие людям улучшить свое общее здоровье и потенциально снизить риск кардиоваскулярных заболеваний.

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