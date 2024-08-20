Анализ мочи показал положительный результат допинга для топ-теннисиста мира Янника Синнера.

Изначально, сенсация в Цинциннати: прославленный теннисист Янник Синнер, по сообщениям, дал положительный результат на запрещенное вещество в ходе допинг-тестов, проведенных в марте. Несмотря на это, мировой номер один из Италии пока не несет наказания из-за инцидента с случайным загрязнением. Источником загрязнения был идентифицирован тренер.

В марте, согласно заявлению "Международного агентства по борьбе с коррупцией в теннисе" (ITIA), итальянский теннисист Янник Синнер дважды дал положительный результат на запрещенное вещество. Однако организация также заявила, что текущий чемпион мира не несет ответственности за положительные результаты. После тщательного расследования единственными санкциями, которые будут наложены на 23-летнего Синнера, станут штрафные очки и призовые деньги, заработанные в течение этого периода.

Ассоциация игроков ATP-тура выразила поддержку в связи с этим событием, заявив, "Не было установлено никакой вины или халатности со стороны Янника Синнера". Ассоциация также похвалила интеграцию программы противодействия допингу в теннисе (TADP), которая позволила итальянскому таланту вернуться к участию в спортивных мероприятиях.

Синнер предоставил свой образец на соревнованиях 10 марта 2024 года на ATP Masters-1000 в Индиан-Уэллс (США), где были обнаружены следы метаболита клостебола. Клостебол, анаболический агент, запрещен в любое время согласно разделу S1 списка запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Четыре дня спустя другой внесоревновательный образец также показал положительный результат на этот метаболит, хотя и в минимальных количествах.

"Сложный и неудачный период" - Синнер

В ходе расследования ITIA было установлено, что вещество попало в организм Синнера через члена его тренерского штаба. Согласно заявлению, тренер лечил небольшую рану на своей руке спреем, содержащим клостебол, который является безрецептурным в Италии. Не зная, что спрей содержит запрещенное вещество, тренер ежедневно массировал тело Синнера без перчаток, что привело к случайному загрязнению.

Согласно протоколу, Синнер был временно отстранен дважды после положительных результатов тестов на наркотики. После успешной процедуры апелляции и убедительных доказательств от научных экспертов ограничения были сняты. ITIA провела интервью и допросы, и тренерский штаб Синнера полностью сотрудничал на протяжении всего процесса. На основе результатов расследования и консенсуса научного сообщества ITIA приняла объяснение теннисиста о том, что нарушение было непреднамеренным. Временные отстранения и нарушения антидопингового режима теперь стали публичными, оставляя возможность для WADA и Итальянского антидопингового агентства (NADO Italia) подать апелляцию, если это необходимо.

"Я оставлю этот сложный и неудачный период позади себя", - сказал Синнер в заявлении в социальных сетях, признавая инцидент. "Я продолжу приверженность программе противодействия допингу ITIA и гарантирую, что моя команда будет строго придерживаться ее правил".

В понедельник Синнер победил Александра Зверева в полуфинале Цинциннати, в итоге завоевав свой пятый титул в году. Он входит в число фаворитов на победу в предстоящем US Open, который начнется в следующую понедельник.

Несмотря на скандал с допингом, выступление Синнера в теннисе продолжает впечатлять, как показала его победа в полуфинале Цинциннати. Инцидент с запрещенным веществом в спорте был результатом случайного загрязнения спреем, содержащим клостебол, который использовал один из его тренеров для лечения небольшой раны.

Приверженность Синнера чистому спорту очевидна в его признании инцидента и обещании строго придерживаться программы противодействия допингу Международного агентства по борьбе с коррупцией в теннисе.

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