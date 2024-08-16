- Анализ: компании Dax сокращают выбросы парниковых газов

Крупные немецкие компании, представленные в индексе DAX, сократили свои выбросы парниковых газов в 2023 году

Недавняя оценка показывает, что прямые выбросы компаний, входящих в индекс DAX, сократились примерно на 14%, с 218 до 189 миллионов тонн эквивалентов CO2 по сравнению с 2022 годом. Это исследование, проведенное компанией EY по аудиту и консалтингу, проанализировало отчеты о устойчивом развитии 40 компаний, которые описывают их усилия по достижению климатической нейтральности.

Сокращение почти на 30 миллионов тонн

Абсолютное сокращение выбросов компаний, входящих в индекс DAX, составляет почти 30 миллионов тонн эквивалентов CO2, что эквивалентно годовому выбросу 17,4 миллиона средних новых автомобилей с годовым пробегом 15 000 километров, как сообщает EY.

В целом, 32 компании, входящие в индекс DAX, сократили свои выбросы, в то время как семь компаний выбросили больше, и одна не предоставила данных.

Производитель полупроводников Infineon и страховая компания Allianz показали наибольшее процентное сокращение, в то время как производитель спортивных автомобилей Porsche AG показал наибольший рост. В 2023 году крупнейшим источником выбросов была компания Heidelberg Materials, за ней последовали компании RWE и BASF.

Значительное сокращение выбросов парниковых газов компаниями, входящими в индекс DAX, в 2023 году можно объяснить улучшением климата, но данные свидетельствуют о том, что это в основном результат сознательных усилий по сокращению выбросов. Тем не менее, изменение климата остается глобальной проблемой, и для поддержания этих сокращений необходимы постоянные усилия со стороны этих компаний.

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