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Федеральные земли ГерманииНовостиВозобновляемая энергия

Amprion начинает строительные работы по проектам по переработке морской энергии.

 and  Viktoria Klein
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Amprion, активный в сфере энергетики, получил разрешение на строительство давления...
Amprion, активный в сфере энергетики, получил разрешение на строительство давления ветроэнергетического комплекса в Лингене

- Amprion начинает строительные работы по проектам по переработке морской энергии.

Amprion, оператор электросети, получил разрешение на строительство преобразовательной станции в Лингене, Эмсланд, соединяющей ветровые электростанции в Северном море. Разрешение было выдано отделом торговли в Оснабрюке, как объявил Amprion в Дортмунде. Это произошло раньше запланированного срока. Ожидается, что строительство на промышленной площадке в Лингене начнется весной следующего года, а подготовительные работы уже ведутся. Amprion прогнозирует период строительства примерно два-три года.

Преобразовательная станция будет обслуживать обе системы передачи электроэнергии с морских ветровых электростанций, DolWin4 и BorWin4. Эти линии электропередачи к 2028 году смогут передавать до 1,8 гигаватт электроэнергии с ветровых электростанций в Северном море на материк. Это количество энергии достаточно для снабжения крупного города, такого как Гамбург, население которого составляет 1,8 миллиона человек.

Кабели проходят под Нортенеем

Большинство этих кабелей будут уложены рядом: они будут проходить от ветровых электростанций по морю на расстоянии 60 или 125 километров и проходить под Нортенеем. Еще 155 километров кабелей будут уложены под землей от побережья до существующей подстанции Amprion Hanekenfähr возле Лингена.

Прямой ток, поступающий на электросети, будет преобразован в переменный ток в новой преобразовательной станции. Прямой ток имеет значительно меньшие потери при передаче на большие расстояния. Энергетика ветра в основном предназначена для потребительских центров в западной и южной Германии, где возобновляемые источники энергии являются критически важными после вывода из эксплуатации ядерных и угольных электростанций.

Преобразование прямого тока в переменный ток в преобразовательной станции будет в основном служить потреблению возобновляемой энергии в западной и южной Германии, так как эти регионы в основном зависят от таких источников после вывода из эксплуатации ядерных и угольных электростанций. Строительство преобразовательной станции позволит ей обрабатывать электроэнергию с морских ветровых электростанций, что существенно способствует сектору возобновляемой энергии.

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