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Амирьи жаждет возвращения в DFB: способен выступать на высоком уровне

После ухода Крооса и Гюндогана, Надим Амири может стать потенциальным преемником в национальной сборной Германии. Его гол в ворота " Union служит дополнительным обоснованием его вызова как игрока Майнца.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Надиму Амири из Майнца хочется вернуться в сборную.
Надиму Амири из Майнца хочется вернуться в сборную.

- Амирьи жаждет возвращения в DFB: способен выступать на высоком уровне

Футболист Надим Амири из ФSV Майнц 05 надеется получить приглашение в состав национальной сборной Германии после своего успешного штрафного удара в матче 1:1 против 1. FC Union Berlin. "Каждый футболист мечтает представлять свою страну, свою национальную команду. Я уверен, что способен играть на этом уровне", - сказал Амири после матча Бундеслиги.

Уход Тони Крооса и Илкая Гюндогана оставил место в полузащите команды DFB. Амири является одним из потенциальных претендентов на эту позицию. На вопрос, вел ли он недавние переговоры с главным тренером Юлианом Нагельсманном, Амири ответил: "Нет".

Амири был ключевым игроком в Майнце во второй половине прошлого сезона, когда команда боролась за сохранение своего места в Бундеслиге. "Он отличный футболист", - похвалил главного тренера Майнца Бо Хенриксена.

Хенриksen: "Почему бы и нет?"

Следующие международные матчи Амири с командой Нагельсманна состоятся 7 сентября против Венгрии и 10 сентября в Нидерландах. Если он будет выбран, это будет его возвращение в команду DFB после длительного перерыва. Ранее он представлял Германию в пяти международных матчах в 2019 и 2020 годах под руководством Йоахима Лёва. "Он играл за национальную сборную Германии. Почему бы ему не сыграть снова?" - вопрошает Хенриksen.

Амири выразил желание играть за национальную сборную Германии, сказав: "Каждый футболист мечтает представлять свою страну, свою национальную команду". При отсутствии Тони Крооса и Илкая Гюндогана Амири может стать подходящей заменой на позиции полузащиты в команде DFB.

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