Американцы все еще делают покупки.

Продажи Walmart в США в магазинах, открытых не менее года, выросли на 4,2% в прошлом квартале, а операционная прибыль увеличилась на 8,5%. Онлайн-продажи Walmart в США взлетели на 22%.

Компания повысила прогнозы по продажам и прибыли на год, что свидетельствует о ее ожиданиях дальнейшего роста.

Walmart является крупнейшим розничным продавцом в США и индикатором потребительской уверенности. Компания охватывает широкий спектр потребителей, и ее бизнес стабилен в большинстве экономических условий.

Но покупатели ищут сделки после нескольких лет роста цен и процентных ставок и теперь замедляющегося рынка труда. Хотя инфляция упала до самого низкого уровня за три года, американцы все еще платят больше за продукты питания, жилье и многие товары.

Это поставило Walmart в выгодное положение.

Поскольку покупатели отказываются от $6 кофе со льдом в Starbucks, $15 обедов в McDonald’s и других товаров, они покупают продукты питания, товары для дома и другие продукты в Walmart, считая, что получают хорошую ценность за свои деньги.

Продукты питания составляют более половины продаж Walmart, и Walmart воспользовался своим ценовым преимуществом — цены Walmart на 25% ниже, чем в традиционных супермаркетах, согласно сравнениям аналитиков.

Хотя традиционно низко- и среднедоходные покупатели составляют основу клиентской базы Walmart, компания также недавно росла с людьми, зарабатывающими более $100 000 в год, и наращивала рыночную долю.

Walmart заявил, что продолжал наращивать рыночную долю в прошлом квартале с высокодоходными домохозяйствами.

«В настоящее время единственными местами, где кто-либо совершает покупки, являются Amazon, Walmart и Costco», — сказал Майкл Бейкер, аналитик DA Davidson. «Walmart отлично справляется с фокусировкой на ценности. Ценность стала более важной. В структурном плане они хорошо расположены».

Компания использовала свой гигантский масштаб и прибыль от более прибыльных бизнесов, таких как реклама, чтобы снизить цены. И она вложила миллиарды долларов в последние годы в реконструкцию магазинов и строительство сильного онлайн-бизнеса, чтобы конкурировать с Amazon.

«Наши более новые бизнесы, такие как рынок, реклама и членство, также вносят свой вклад, диверсифицируя нашу прибыль и укрепляя устойчивость нашей бизнес-модели», — сказал генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон в заявлении.

На момент четверга акции Walmart (WMT) выросли на 29% в этом году, опережая S&P 500. Акции Target (TGT) упали на 5%, а Home Depot (HD) выросли на 3% в этом году.

На конференции по результатам Home Depot во вторник руководители сказали, что потребители здоровы, но они взяли на себя fewer крупных проектов по благоустройству дома. Это привело к слабым продажам строительных материалов, древесины и оборудования, связанного со строительством.

«Высокие процентные ставки и большая макроэкономическая неопределенность оказали давление на потребительский спрос в более широком масштабе, что привело к более слабому расходованию на проекты по благоустройству дома», — сказал генеральный директор Home Depot Тед Дикер в заявлении.

В свете экономических вызовов, таких как замедление рынка труда и более высокие цены, потребители обращаются к розничным продавцам, предлагающим ценность за свои деньги. Walmart с его ценовым преимуществом и диверсифицированной прибылью от бизнесов, таких как реклама и рынок, увидел рост своих акций, опережая S&P 500.

Признавая важность инвестиций в свой бизнес, Walmart потратил миллиарды долларов на реконструкцию магазинов и усиление своего онлайн-присутствия, стремясь эффективно конкурировать с такими гигантами отрасли, как Amazon.

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