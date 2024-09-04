Американские финансовые спонсоры сохраняют бдительное отношение

После сильного восстановления накануне, фондовые рынки США смогли стабилизироваться, хотя энтузиазм инвесторов был сдержанным. В центре внимания по-прежнему находятся часто переоцененные акции технологического сектора.

Инвесторы на Уолл-стрит продолжают беспокоиться о темпах роста экономики США. В среду американские индексы колебались около предыдущих уровней закрытия, торгуясь ненамного выше или ниже. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0.1 процента, закрывшись на отметке 40 974 пункта. В то же время, технологический индекс Nasdaq снизился на 0.3 процента, до 17 084 пунктов. Широкий рынок S&P 500 опустился на 0.2 процента, завершив день на уровне 5 520 пунктов.

Из-за слабых экономических данных во вторник индексы показали самое значительное дневное снижение с начала августа. Инвесторы с нетерпением ждут отчета о занятости в пятницу, который может указать на то, будет ли Федеральная резервная система повышать процентные ставки на полпроцента или на четверть процента. Однако Майкл Браун, главный стратег по исследованиям в Pepperstone, считает, что этот отчет вряд ли успокоит растущие опасения по поводу состояния рынка труда в США.

Эти опасения отразились в июльском отчете о занятости от Министерства труда США, который показал снижение вакансий (JOLTS) до самого низкого уровня за 3,5 года - 7,673 миллиона. Участники рынка спорят, достаточно ли это снижение для существенного повышения процентных ставок. Слабые данные из сектора услуг Китая также повлияли на настроения. Цены на нефть продолжили снижение, сырьевой индекс Brent упал на 1,9 процента до $72,38 за баррель после почти 5-процентного снижения во вторник.

Падает Nvidia

Акции пионера в области чипов для ИИ Nvidia продолжили свою проигрышную серию после снижения на 10 процентов, закрывшись вниз на 1,7 процента. Другие компании, занимающиеся чипами, такие как Micron, Broadcom и Qualcomm, выросли на 0,8-1,3 процента. Эйфория от роста технологий ИИ в этом году стимулировала рост акций и повысила оценку чиповых компаний до уровней, которые некоторые аналитики считают завышенными. С июня 18-го пик акций Nvidia упал примерно на 20 процентов. Озабоченность по поводу постепенного списания значительных инвестиций в ИИ усилилась после того, как результаты чипмейкера не оправдали возросших ожиданий. "В настоящее время внимание сосредоточено на оценках фондового рынка США в целом, и некоторые технологии накопили значительную премию", - сказал Тай Хюи из J.P. Morgan Asset Management в Гонконге.

AMD выросла почти на 3 процента после найма бывшего топ-менеджера Nvidia. Кит Стриер был назначен вице-президентом международного бизнеса по ИИ в AMD. В то же время, акции компании по кибербезопасности Zscaler рухнули более чем на 18 процентов после разочаровывающего прогноза. На 2025 финансовый год компания прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в диапазоне от $2,81 до $2,87, что ниже прогнозов аналитиков в $3,33. Акции Dollar Tree также рухнули более чем на 22 процента после понижения прогноза продаж. Дисконтный розничный торговец из Вирджинии снизил свой годовой прогноз продаж с предыдущего диапазона $31-32 миллиарда до $30,6-30,9 миллиарда.

Несмотря на неопределенность на рынке, индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал устойчивость, добавив 0,1 процента и достигнув 40 974 пунктов. Инвесторы внимательно следят за индексом Dow Jones, а также за другими американскими индексами, чтобы получить представление о состоянии рынка и потенциальных тенденциях.

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