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Американский судебный орган отменил запрет администрации Байдена на контракты сотрудников, не конкурирующих.

Tribunal федерального уровня в Техасеplatformoha государства предотвратить внедрение правила из Комиссии США по торговле, которое ограничивает распространенную практику, при которой работники соглашаются воздерживаться от присоединения к конкурирующим работодателям или создания конкурентного...

 and  Viktoria Klein
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Американский судебный орган отменил запрет администрации Байдена на контракты сотрудников, не конкурирующих.

Судья федерального округа Ада Браун из Далласа заявила, что Федеральная торговая комиссия (ФТК) не имеет законной власти для запрета практик, считающихся недобросовестной конкуренцией, путем установления широких правил.

Браун временно приостановила правило в июле, в то время как она размышляла над апелляцией от Американской торговой палаты и компании по налогообложению Райан о полном отмене этого правила. Правило было запланировано на вступление в силу 4 сентября.

Кроме того, Браун заявила, что даже если бы ФТК имела возможность принять это правило, она не смогла бы предоставить убедительные причины для запрета почти всех соглашений о неконкуренции.

"Отсутствие доказательств со стороны Комиссии о том, почему они выбрали такой всеобъемлющий запрет... вместо сосредоточения на искоренении конкретных, вредных соглашений о неконкуренции, делает это правило произвольным и необоснованным", - отметила Браун в своем решении.

Представитель ФТК Виктория Грэм выразила разочарование решением и рассматривает возможность апелляции.

"Сегодняшнее решение не мешает ФТК бороться с соглашениями о неконкуренции через индивидуальные правоприменения", - заявила Грэм.

Американская торговая палата не предоставила немедленного комментария в ответ на запрос.

Под демократическим контролем ФТК приняла запрет на соглашения о неконкуренции в мае большинством голосов 3-2. Поддержники этого правила утверждают, что они ограничивают честную конкуренцию, нарушают антимонопольное законодательство США и сдерживают зарплаты и мобильность работников.

Примерно 30 миллионов человек, или 20% американских рабочих, подписали соглашения о неконкуренции, согласно ФТК.

ФТК обычно устанавливает правила, направленные на конкретные отрасли, такие как требование к телемаркетерам делать определенные раскрытия или обязательное указание рейтинга топлива на бензоколонках. Однако редко агентство издает запреты на широкие бизнес-практики.

Группы бизнеса утверждают, что Конгресс не намеревался давать ФТК такие широкие полномочия, и что запрет соглашений о неконкуренции сделает сложным защиту коммерческих секретов и другой конфиденциальной информации.

На прошлой неделе федеральный судья во Флориде решил, что запрет, скорее всего, является незаконным и предотвратил его введение для девелопера недвижимости. Однако судья в Филадельфии пришел к противоположному выводу в июле, решив, что ФТК имела законные основания считать, что соглашения о неконкуренции практически никогда не оправданы.

Решение ФТК запретить соглашения о неконкуренции, затрагивающее 30 миллионов работников, вызвало споры в бизнес-сообществе. Они утверждают, что ФТК не имеет власти для запрета таких широких бизнес-практик.

Несмотря на временную остановку Браун, ФТК продолжает выражать разочарование и рассматривает возможность апелляции, так как они считают, что соглашения о неконкуренции могут быть адресованы через индивидуальные правоприменения в бизнес-делах.

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