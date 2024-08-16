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Американский рок-певец Джек Расселл умер.

 and  Wendy Allen
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В июле Russell публично объявил о своих заболеваниях и объявил о уходе на пенсию из музыкального...
В июле Russell публично объявил о своих заболеваниях и объявил о уходе на пенсию из музыкального бизнеса.

Американский рок-певец Джек Расселл умер.

Песня "Однажды укушен, дважды осторожен" почти принесла рок-группе Great White "Грэмми" и вознесла их на пятую позицию в чартах Billboard в 1989 году. Только в прошлом месяце вокалист Джек Рассел объявил о своем уходе из музыкальной индустрии. Теперь певец скончался в возрасте 63 лет.

Американский певец и вокалист группы Great White Джек Рассел скончался. Он мирно скончался в окружении своей семьи и двух друзей, как сообщили на его официальной странице в Facebook. Рассел умер от болезни Льюиса и сопутствующей мультисистемной атрофии, сообщил его биограф К. Л. Дотти изданиям "Нью-Йорк Таймс" и "Роллинг Стоун". Группа 80-х, известная своей связью с трагическим пожаром в ночном клубе, была основана Расселом и гитаристом Марком Кендаллом. Их главный хит, "Однажды укушен, дважды осторожен", кавер на песню Иэна Хантера, reached number five on the US Billboard charts in 1989 and earned the band a Grammy nomination. The group officially disbanded in 2001 but continued to tour as Jack Russell's Great White with a changed lineup.

Самый низкий момент в карьере группы наступил в 2003 году, когда пожар и последующая давка на их концерте в клубе The Station в Вест-Уорвике, Род-Айленд, привели к гибели 100 человек. Пиротехника воспламенила потолок клуба, и среди погибших был гитарист группы Тай Лонгли. Позже группа собирала пожертвования с своих концертов для семей жертв.

В июле Рассел публично объявил о своих заболеваниях и объявил о уходе из музыкальной индустрии. "Я не могу выступать на уровне, которого бы мне хотелось, и которого заслуживаете вы", - написал он в Instagram. "Слова не могут выразить мою благодарность за многие годы воспоминаний, любви и поддержки".

Болезнь Льюиса схожа с болезнью Альцгеймера, пациенты страдают от прогрессирующей потери памяти, психотических симптомов или расстройств движений, согласно Немецкому обществу Альцгеймера. Мультисистемная атрофия - редкое заболевание, подобное паркинсонизму.

Смерть Джека Рассела стала еще одной утратой для мира развлечений. Его уход из музыкальной индустрии из-за проблем со здоровьем был объявлен всего месяц назад, но, к сожалению, его самый большой вклад в 'развлечения' - это время, проведенное в рок-группе Great White.

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