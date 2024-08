- Американский рок-певец Джек Рассел умер.

Американский певец и вокалист рок-группы Great White, Джек Расселл, скончался. По сообщениям на его официальной странице в Facebook, он мирно скончался в окружении своей семьи и двух друзей.

Музыкант скончался от болезни Льюиса и сопутствующей мультисистемной атрофии, как сообщил его биограф К. Л. Доти изданиям "Нью-Йорк Таймс" и "Роллинг Стоун". Расселл, чья группа 1980-х годов известна трагическим пожаром в ночном клубе, был 63 лет.

По данным американских СМИ, Расселл основал группу Great White вместе с гитаристом Марком Кендаллом. Наибольший хит группы, "Once Bitten Twice Shy", кавер на песню того же названия певца Иана Хантера, reached number five на U.S. Billboard charts в 1989 году и принес группе номинацию на премию "Грэмми". Несмотря на официальное расформирование в 2001 году, группа продолжала гастролировать под названием Jack Russell's Great White с измененным составом.

Пожар и паника на концерте - 100 погибших

Группа достигла своего lowest point в 2003 году, когда пожар и последующая паника во время их концерта в клубе The Station в Вест-Уорвике, Род-Айленд, привели к гибели 100 человек. Пиротехника воспламенила потолок клуба, в результате чего среди погибших был и гитарист группы Тай Лонглей. Позже группа также собирала пожертвования с своих концертов для семей жертв.

В июле Расселл публично объявил о своих заболеваниях и объявил о уходе из музыкальной индустрии. "Я не могу дать такое выступление, которого хочу и которого заслуживаете вы", - написал он в Instagram. Болезнь Льюиса похожа на Alzheimer's disease, при которой у пациентов прогрессирует потеря памяти вместе с психотическими симптомами или расстройствами движения, согласно Немецкому обществу Альцгеймера. Мультисистемная атрофия - редкое заболевание, подобное Паркинсону.

