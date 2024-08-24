- Американский иммунолог Фаучи в настоящее время борется с вирусом Западного Нила.

Известный американский иммунолог доктор Энтони Фаучи заразился вирусом Западного Нила. После шестидневного пребывания в больнице 83-летний Фаучи сейчас восстанавливается дома, сообщают CNN и The New York Times со ссылкой на представителя Фауци. Предполагается полное выздоровление.

Ветеран исследований инфекционных заболеваний

Доктор Фаучи ушел с поста главного медицинского советника Белого дома и директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний почти два года назад. Ранее он стал ключевой фигурой в борьбе США с COVID-19. Этот выдающийся ученый возглавлял Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний почти четыре десятилетия и работал под семерыми президентами США.

Он известен как один из самых авторитетных экспертов по инфекционным заболеваниям в США, признанный не только в академических кругах, но и за рубежом. Во время напряженных дебатов вокруг пандемии COVID-19 доктор Фаучи часто становился мишенью критики и атак.

Вирус Западного Нила обычно не причиняет значительного вреда

Вирус Западного Нила имеет африканское происхождение и передается через укусы комаров. По данным Института Роберта Коха (RKI), большинство инфекций протекают бессимптомно, около 20% инфицированных людей развивают лихорадочное, гриппоподобное заболевание, длящееся несколько дней, и около 1% - энцефалит или менингит. В настоящее время вакцины для людей нет.

Вирус был обнаружен в Германии впервые в 2018 году, а в человеке - впервые в 2019 году. Регулярные случаи регистрируются, в частности, на востоке Германии, и эксперты ожидают дальнейшего распространения из-за изменения климата. Крупные вспышки регистрировались в странах Южной и Юго-Восточной Европы в течение многих лет.

Инфекция доктора Фаучи была вызвана вирусом Западного Нила, который обычно не причиняет значительного вреда у большинства людей. Несмотря на то, что он в основном бессимптомный, около 20% инфицированных людей могут развить лихорадочное, гриппоподобное заболевание.

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