- Американская звезда Ашер откладывает больше концертов из-за травмы

Из-за травмы шеи американский певец Уайлдер ("Yeah!") был вынужден отменить несколько концертов в последнюю минуту. Он получил травму во время репетиции перед своим концертным туром в начале недели и объявил об этом в своих социальных сетях. Сначала он надеялся, что с помощью физиотерапии и медицинского лечения сможет вовремя восстановиться к началу тура. Однако врачи теперь посоветовали ему не выступать на этой неделе, как объяснил 45-летний певец.

Уайлдер воспринял прогноз врачей, что он сможет начать свой тур в американской столице Вашингтоне в следующую среду (20 августа), как "хорошие новости".

Всего за несколько часов до запланированного начала своего мирового тура "Прошлое, Настоящее, Будущее" Уайлдеру пришлось отменить свой первый концерт в Атланте, Джорджия, в среду. Его организму "нужен был момент, чтобы отдохнуть и восстановиться", как он сказал, пообещав компенсировать это и выступить перед своими фанатами на 100 процентов. Теперь еще два концерта в Атланте, запланированные на пятницу и субботу, также отменены. Уайлдер планирует перенести все три выступления на декабрь.

Тур, который продолжит свою работу в Европе с конца марта 2025 года, включает в себя остановки в Лондоне, Париже и Амстердаме. Уайлдер также запланировал три концерта в Берлине в начале мая. В прошлом году он выступил на восьми концертах в Париже, а его последний европейский тур был в 2015 году. В феврале он выступил на шоу перерыва Суперкубка и выпустил свой новый хит "Coming Home".

Фанаты с нетерпением ждали концертов Уайлдера, но из-за травмы шеи несколько шоу пришлось отменить. Несмотря на отмену концертов в Атланте, Уайлдер заверил своих фанатов, что перенесет их на декабрь.

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