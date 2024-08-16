Американская экономика в настоящее время в полном замешательстве.

Весь эпизод иллюстрирует бессмысленность сосредоточения внимания на единственном показателе при оценке состояния широкой и сложной экономики США.

Просмотренный в изоляции, неожиданно резкий рост безработицы две недели назад был огромным красным флагом. Но рынок труда не упал с кокосовой пальмы, как могла бы сказать вице-президент Камала Харрис. (Он существует в контексте всего, что нас окружает, и всего, что было до него.)

Правда в том, что экономика находится в довольно прочном состоянии, и серьезные экономисты не говорят об имминентном спаде. Правда также в том, что люди чувствуют себя стесненными, что жилье стало непосильным для миллионов американцев, и цены не снижаются даже при охлаждении инфляции.

В преддверии выборов политики будут цепляться за ту экономическую повестку, которая представляет их программу в самом выгодном свете. Один из способов сделать это - сфокусироваться на одном вопросе - например, на ценах в супермаркетах - и обойти стороной любые противоречия или оговорки, которые могут запутать сообщение.

Это политика. Когда вы выходите за рамки, экономика рассказывает свою собственную историю, полную нюансов.

Терапия шопинга

Если вы ищете положительную экономическую статистику для своей предвыборной речи, обратите внимание на расходы.

История американского потребителя в настоящее время просто героическая. В течение более трех лет мы делали покупки через всевозможные кризисы. Карантин из-за пандемии? Купим что-нибудь. Карантин снят? Купим что-нибудь. Войны за рубежом? Социальные потрясения? Лесные пожары? Наводнения? Купим. Купим. Купим.

Наша национальная склонность к терапии шопинга - это то, что вывело экономику из рецессии в 2020 году. Даже после того, как стимулирующие чеки прекратились, и повышение процентных ставок сделало заимствование более дорогим, американцы почти не замедлились.

С июня по июль продажи в американских розничных магазинах резко выросли на 1%, согласно данным, опубликованным в четверг. Экономисты ожидали роста всего на 0,3%.

Теперь немного контекста: корпоративные прибыли показывают, что потребители не исчерпали свои возможности, но они все больше сосредоточены на поиске выгодной цены. Люксовые бренды испытывают давление, в то время как Walmart и Costco процветают. Слабые продажи в Home Depot также свидетельствуют о том, что домовладельцы откладывают большие проекты, отражая некоторую неопределенность в отношении своих финансов.

Короче говоря, "потребители продолжают тратить с солидной скоростью, даже если они более бережливы и ищут более выгодные предложения", - сказала в четверг в заявлении главный экономист Nationwide Кэти Бостджанчик.

Рост занятости

Еще одна (в основном) положительная новость для демократов на предвыборной кампании - рынок труда.

Даже с некоторыми недавними трещинами, состояние занятости сейчас лучше, чем было, когда президент Джо Байден вступил в должность. Безработица резко возросла в 2020 году и все еще была высокой, 6,3%, в январе 2021 года. В течение большей части его срока она была ниже 4%, находясь на уровне или около исторического минимума. В настоящее время она составляет 4,3%, что все еще является исторически низким уровнем.

Но есть и контекст: создание рабочих мест замедляется из-за высоких процентных ставок, которые затрудняют расширение бизнеса. Более люди вернулись на рынок труда в последнее время, что хорошо, но это также толкает ежемесячное значение безработицы вверх.

После неожиданно резкого роста безработицы в июле повествование о рынке труда стало немного более сложным для команды Харрис.

Горячий рынок недвижимости

Нет ничего, что могло бы смягчить это: рынок недвижимости сейчас оставляет желать лучшего, независимо от того, арендуете вы или владеете.

Расходы на жилье являются основным фактором инфляции, с которой борются США последние три года. Средняя цена ранее владельческих домов составила 427 000 долларов, что является историческим максимумом и более чем на 20% выше, чем три года назад, согласно данным Национальной ассоциации риэлторов.

Причины сложны, и винить не в чем ни одну политическую партию, хотя это никогда не мешало ни одной стороне пытаться возложить вину на другую.

Короче говоря: предложение жилья уже было ограниченным, когда ударил пандемия, спровоцировав всплеск спроса и, естественно, более высокие цены. Затем кампания Федеральной резервной системы по борьбе с инфляцией, включающая более высокие процентные ставки, помогла поднять ставки по ипотечным кредитам - с менее чем 3% в 2020 году до пика 7,2% в этом году.

Есть и хорошие, и плохие новости: ставки по ипотечным кредитам начинают снижаться (в среднем они составляли 6,5% на этой неделе), и предложение растет, что должно облегчить давление на цены. И с значимыми изменениями в том, как оплачиваются комиссии риэлторов (благодаря соглашению с особенно агрессивными антимонопольными органами Байдена), покупатели получат немного больше контроля над тем, что они платят своему брокеру.

Плохая новость заключается в том, что это не станет легче в ближайшее время. В июне экономисты из Bank of America предупредили, что американский рынок недвижимости "застрял" и, возможно, не выйдет из этого состояния до 2026 года в лучшем случае.

"Это займет много лет, чтобы это разрешилось. Нет волшебного решения", - сказал Майкл Гапен, глава отдела экономики США в Bank of America, CNN. "Сообщение для впервые покупающих жилье - это вопрос терпения и разочарования".

Инфляция против цен

Прошло три года, и борьба с инфляцией в основном окончена. Удивительно, но независимая (и решительно непартийная) Федеральная резервная система смогла причинить ровно столько боли бизнесу и потребителям, чтобы замедлить экономику, не отправив ее в кювет.

Но цены и инфляция - это не одно и то же.

Инфляция относится к скорости изменения цен. Федеральная резервная система ставит цель около 2% потому, что это почти незаметно. Если ваш 10-долларовый ланч становится 10,20 доллара в течение года, ну, такова жизнь.

Два года назад, когда экономика восстанавливалась после замедления из-за Covid, цены росли повсюду со скоростью 9%, и мы все почувствовали это на себе.

Цены уже не растут так быстро, но и не падают.

С момента начала пандемии цены на продукты питания — особая забота избирателей — выросли на 20%. Проблема в том, что мы все помним, как недавно счет за продукты в $200 казался $160.

Одним из факторов, поддерживающих цены, является спрос. Корпорации, которые набивают свои карманы, — еще один фактор, и кампания Харриса сигнализирует о своем плане попробовать прекратить так называемое взимание платы за проезд.

Чтобы быть точным: несмотря на то, что более низкие цены звучат заманчиво, мы определенно не хотим, чтобы злой родственник инфляции, дефляция, вошел в игру. Лучший исход уже происходит: рост зарплат опережает рост цен на еду.

—СNN сообщает, что Мэтт Иган внес свой вклад в отчет.

Выбранные слова 'экономика' и 'бизнес' могут быть включены в следующие предложения, полученные из предоставленного текста:

Несмотря на прочный потребительский спрос, который вывел экономику из рецессии 2020 года, многие американцы чувствуют себя стесненными из-за того, что жилье стало непосильным, и цены не снижаются, даже когда инфляция замедляется. По мере приближения выборов политики могут сосредоточиться на конкретных экономических вопросах, таких как розничные цены, чтобы сформировать свои программы, но важно учитывать более широкий контекст экономики и бизнес-среды.

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