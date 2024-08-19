- AMD преследует Nvidia с существенной офертой на миллиард долларов.

Техгигант AMD тратит около $5 миллиардов наличными и акциями на приобретение ZT Systems, американской компании, известной своими передовыми технологиями для центров обработки данных. Сделка, оцененная в $4,9 миллиарда ($4,4 миллиарда EUR), также включает потенциальную выплату $400 миллионов. После объявления акции AMD выросли примерно на 2,5%.

По словам CEO AMD Лисы Су, это приобретение поможет компании быстрее поставлять системы чипов для ИИ клиентам в центрах обработки данных. В настоящее время Nvidia доминирует на рынке технологий ИИ. AMD ожидает получить $4,5 миллиарда от своих новых систем ИИ в этом году, в то время как эксперты прогнозируют выручку Nvidia в текущем финансовом году на уровне $100 миллиардов. Чтобы конкурировать, как Nvidia, AMD стремится предложить комплексные решения аппаратного и программного обеспечения.

Объявление AMD о приобретении ZT Systems вызвало дискуссии о том, как это может потенциально бросить вызов доминированию Nvidia на рынке технологий ИИ, учитывая, что Интернет сыграет решающую роль в распространении этих передовых систем чипов ИИ. AMD планирует использовать знания ZT Systems в области технологий центров обработки данных для укрепления своего онлайн-присутствия и более эффективной поставки своих решений ИИ через Интернет.

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