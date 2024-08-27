Амбиции Шумахера вернуться в Формулу-1 закончились неудачей.

Мик Шумахер не смог вернуться в Формулу 1 через команду Williams. Вместо Сарджента команда выбрала аргентинца Франко Колантино, оставив Шумахера за бортом. Колантино, 21 год, дебютирует за Williams на предстоящем Гран-при Италии в Монце (воскресенье, 15:00/RTL, Sky и в live-ticker ntv.de).

Главный руководитель команды Williams Джеймс Воулес заявил: "Изменение гонщика в середине сезона было непростым решением, но мы считаем, что это даст Williams наилучшие шансы бороться за очки в оставшейся части сезона. Это, несомненно, тяжелый удар для Сарджента". Williams была разочарована выступлением Сарджента, особенно после его серьезной аварии в Зандворте.

Шумахер ранее выступал за команду Haas в Формуле 1, но с тех пор не смог заполучить место. Несмотря на это, бывший четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель защищал Шумахера в газете "Бильд", заявляя: "Машина не была конкурентоспособной. Многие все еще имеют неправильное представление о нем со времен выступлений за Haas".

Последняя надежда Шумахера

В Mercedes Шумахер выступает в качестве запасного гонщика, но шансы стать регулярным гонщиком у него невелики. Ранее Шумахер получил отказ в Зандворте, когда Alpine выбрала австралийца Джека Доухана вместо него в качестве второго регулярного гонщика с 2025 года. Единственная реальная возможность Шумахера заполучить постоянное место на следующий сезон - это Sauber, который станет заводской командой Audi в 2026 году.

До конца сезона Формулы 1 2023 года осталось девять гонок. За это время Шумахер мог бы продемонстрировать свои навыки Audi. Вместо этого он примет участие в чемпионате мира по выносливости (WEC) в Техасе, как было запланировано изначально, выступая за команду Alpine.

Колантино стал первым аргентинским гонщиком в Формуле 1 за 23 года и будет выступать под номером 43. Сарджент, контракт которого с Williams истекает в конце этого сезона, уступит место Карлосу Sainz из Ferrari. За почти два года в команде из Великобритании Сардженту удалось набрать всего одно очко.

Несмотря на стремление Мика Шумахера вернуться в Формулу 1 через команду Williams, он остался за бортом после того, как команда выбрала Франко Колантино в качестве нового гонщика. Страсть Шумахера к автоспорту продолжается, так как он примет участие в чемпионате мира по выносливости (WEC) в Техасе, выступая за команду Alpine.

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