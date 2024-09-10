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Amazon намерена бросить вызов Aldi и Target инновационным предложением изделий из продуктов питания.

Amazon заимствует стратегии от Aldi и Target, выпуская бюджетную линию продуктов питания. Компания хочет привлечь меядчайших потребителей, которые переходят на более дешевые альтернативы известным брендам, чтобы сэкономить.

 and  Melissa Williams
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Amazon расширяет ассортимент своей продукции, введя экономичный набор предметов первой...
Amazon расширяет ассортимент своей продукции, введя экономичный набор предметов первой необходимости.

Amazon намерена бросить вызов Aldi и Target инновационным предложением изделий из продуктов питания.

Amazon представляет новый бренд частной марки "без лишних хлопот" под названием Amazon Value Savings, большинство товаров которого стоит менее 5 долларов. Эта бюджетная линейка включает в себя различные товары для дома, такие как печенье, крекеры и скоропортящиеся продукты, такие как нарезанная индейка и ветчина. Компания планирует представить более ста дополнительных товаров в ближайшие месяцы.

Amazon уже имеет несколько частных марок продуктов питания, в том числе Amazon Fresh, 365 и Happy Belly. Однако Value Savings выделяется как самый доступный бренд компании, предназначенный для дополнения коллекции частных марок, предлагающих лучшую ценность для широкого ассортимента продуктов питания, как указано в официальном заявлении.

Amazon нацеливается на своих конкурентов, в частности на Walmart, Target и Lidl, все из которых могут похвастаться популярными, низкозатратными частными марками, любимыми клиентами. Этот шаг розничных торговцев направлен на удержание покупателей несмотря на постоянно высокие цены на продукты питания.

Инфляция в последние годы побудила потребителей пересмотреть свои расходы, уделяя больше внимания стоимости, особенно при выборе продуктов питания, поскольку многие аналогичные товары продаются по разным ценам в зависимости от бренда.

Аналитик розничной торговли Нил Саундерс, управляющий директор GlobalData Retail, отметил, что "Amazon все еще имеет большие амбиции в секторе продуктов питания, поэтому важно присоединиться к этому тренду и усилить свою позицию в отношении цены и качества". По словам Саундерса, продукты Saver помогут достичь этой цели, предлагая более сильные цены на старте.

Саундерс также подчеркнул, что Saver должен поддерживать "приемлемое качество", поскольку клиенты предпочитают "дешевые продукты с хорошим качеством" вместо "дешевых продуктов".

Ограниченные расходы были замечены в прошлом году из-за роста затрат на 20-30% по сравнению с тремя годами назад, а также стабильных доходов, как ранее упомянула Сарра Вайет, управляющий директор по розничной торговле и потребительскому сектору в S&P Global Ratings.

Amazon также объявил, что с завтрашнего дня члены Prime получат дополнительные скидки на продукты питания в рамках своей программы годового членства за 139 долларов. Покупатели в примерно 50 магазинах Amazon Fresh и онлайн получат скидки на более чем 3000 товаров.

Обычно члены Prime получают скидку 10%, но теперь они могут получить скидку до 50% на восемь-пятнадцать продуктов питания каждую неделю, включая свежие фрукты и мясо. Кроме того, более 1200 вращающихся продуктов питания от известных брендов будут иметь скидку 25%, а члены Prime также получат дополнительную скидку 10% на новую линейку продуктов Saver.

Новый бренд Amazon, Amazon Value Savings, предлагает широкий ассортимент доступных продуктов питания, в том числе товары для дома и скоропортящиеся продукты, чтобы конкурировать с другими бюджетными брендами, такими как Walmart, Target и Lidl. Чтобы соответствовать осознанным инфляцией потребителям, компания стремится усилить свою позицию в отношении цены и качества, представляя продукты Saver с более сильными ценами на старте и поддерживая приемлемое качество.

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