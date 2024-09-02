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Амаль и Джордж Клуни привлекают много внимания и внимания.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Преобразуйтесь в впечатляющую внешность: Амаль и Джордж Клуни
Преобразуйтесь в впечатляющую внешность: Амаль и Джордж Клуни

Амаль и Джордж Клуни привлекают много внимания и внимания.

Амаль и Джордж Клуни имели много поводов для радости в Венеции: они не только праздновали премьеру его нового фильма, но и свой десятый свадебный юбилей. Пара блистала на красной дорожке.

Великолепная пара грациозно появилась на мероприятии в честь фильма Джорджа "Мягкий бар" на Венецианском кинофестивале в воскресный вечер. Элегантный актер выбрал классический черный костюм, дополненный черным галстуком-бабочкой и роскошной обувью.

В то же время Амаль, его адвокат-жена, выбрала эффектный наряд в самом модном летнем цвете - сливочно-желтом. Ее платье в пол длиной в этом ярком оттенке имело облегающий лиф, пышную руфь на юбке и обильное кружево. Она дополнила образ серьгами, которые выглядывали из-под ее длинных каштановых волос, и сверкающей вечерней сумочкой.

Пара создала незабываемое фото на красной дорожке с со звездой фильма "Мягкий бар" Брэдом Питтом. Их история в киноиндустрии уходит корнями в такие фильмы, как "Оcean's" трилогия, "Сжечь после прочтения" и "Исповедь опасного ума". Также присутствовала подруга Брэда Питта, Инес де Рамон. Журнал People сообщает, что вечер закончился общей ужином в ресторане Ristorante Da Ivo в Венеции.

Венецианские воспоминания

Джордж и Амаль праздновали не только последний фильм Джорджа; 27 сентября они отмечали свою 10-ю годовщину свадьбы. Гордые родители близнецов (рожденных в 2017 году) впервые обменялись клятвами в итальянском городе каналов. В тот особенный день Амаль была в наряде из французского кружева от Оскара де ла Рента.

Пара также посетила Венецию на премьере своего фильма "Субурбикон" в 2017 году - их первое публичное появление после рождения близнецов Александра и Эллы, которым сейчас семь лет. В августе 2023 года Клуоней были на ежегодных премиях DVF, где Амаль получила престижную премию DVF за лидерство, которую вручала дизайнер Диана фон Фюрстенберг.

Празднование юбилея Амаль и Джорджа продолжилось общим ужином в ресторане Ristorante Da Ivo, отмечая еще один особенный момент в их браке. Их общая история в киноиндустрии была очевидна на красной дорожке с Брэдом Питтом, их коллегой по предыдущим фильмам.

После десяти лет брака связь Амаль и Джорджа только окрепла, что видно на их совместных появлениях на таких мероприятиях, как ежегодные премии DVF.

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