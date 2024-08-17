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Алжирский боксер Иман Хелиф приветствовали домой триумфальным шествием после участия в Парижских Олимпийских играх

Толпы энтузиастов выстроились вдоль проспектов Тиарета, Алжир, вечером в пятницу, отмечая возвращение боксера Иманы Келиф. Она только что вернулась с Олимпиады в Париже, выиграв желанную золотую медаль.

 and  Viktoriya Miller
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Толпы собираются на улицах города, а олимпийская чемпионка Иман Кхелиф восторженно машет рукой с...
Толпы собираются на улицах города, а олимпийская чемпионка Иман Кхелиф восторженно машет рукой с вершины двухэтажного автобуса.

Алжирский боксер Иман Хелиф приветствовали домой триумфальным шествием после участия в Парижских Олимпийских играх

Она поделилась видео празднования в своей истории в Instagram в пятницу, вызвав дикие крики толпы, которая махала в ответ.

Изображения показывают, как она стоит на верхней палубе медленно движущегося открытого автобуса, надевая золотую медаль и махая толпе в шумном северном алжирском городе, в то время как ночное небо оживает с сотнями людей, поднимающими свои мобильные телефоны, чтобы запечатлеть момент.

Келиф стала центром всемирного внимания после внезапного отказа итальянской боксерши Ангелы Кардини от их боя всего за 46 секунд и последующей победы Келиф в финале женского полусреднего веса на Олимпийских играх 2024 года.

Некоторые зрители выразили обеспокоенность участием Келиф в бою, ссылаясь на решение 2023 года дискредитированного боксерского регулирующего органа, которое запретило Келиф участвовать в женском турнире из-за вопросов половой принадлежности.

Однако Международный олимпийский комитет (МОК) решительно поддержал участие Келиф в Олимпийских играх 2024 года, и спикер МОК Марк Адамс заявил: "Она родилась женщиной, была зарегистрирована как женщина, жила как женщина, боксировала как женщина и имеет паспорт женщины".

Соревнование превратилось в поле для часто неправильной дискуссии о участии женщин в спорте. Это также привело к волне онлайн-издевательств, когда трансфобные комментаторы ошибочно называли Келиф "мужчиной" из-за якобы физического преимущества.

Под пристальным взглядом мира Келиф прошла через соревнования, получила огромную поддержку зрителей и finally завоевала золотую медаль.

"Я очень счастлива. В течение восьми лет это была моя цель, и теперь я олимпийская чемпионка и обладательница золотой медали", - заявила она после боя. "Я упорно трудилась в течение восьми лет, не спала и была измотана".

Келиф завоевала одно из двух золотых медалей Алжира на Олимпийских играх в Париже, а гимнастка Кайлия Неumor завоевала второе золото в упражнениях на брусьях.

По прибытии в Алжир их тепло встречали президент страны Абдельмаджид Теббун и бегун Джамель Седжати, завоевавший бронзовую медаль в мужском беге на 800 метров.

После победы в финале бокса ее адвокат Набиль Буди подал жалобу в прокуратуру Парижа, обвиняя Келиф в "усиленном онлайн-харассменте".

Кара Фокс и Крис Лиакос из CNN предоставили дополнительную информацию.

Триумф Келиф в ринге вызвал широкие дискуссии о поле в спорте, многие хвалили ее стойкость и достижения в конкурентном мире [спорта]. Несмотря на онлайн-издевательства и дезинформацию, любовь Келиф к [спорту] осталась непоколебимой, побуждая ее преодолевать препятствия и завоевывать золотую медаль.

Имане Хелиф, вторая справа, озаряет улыбкой свой дом по возвращении с Participation в Летних Олимпийских играх 2024 года в Т constitución, Алжир, в пятницу.

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