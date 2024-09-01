Альтернатива для Германии (AfD) впервые одержала победу на парламентских выборах в Тюрингии.

В Тюрингии впервые партия «Альтернатива для Германии» (АфД) получила наибольшее число голосов на выборах в ландтаг. Во главе партии стоит лидер Björn Höcke, который набрал впечатляющие 32,8% голосов, согласно окончательным данным избирательной комиссии. Это более чем в два раза больше, чем у Христианско-демократического союза (ХДС), который получил 23,6%. На третьем месте оказалась свежая коалиция во главе с Sahra Wagenknecht (BSW), набравшая 15,8% голосов, и тем самым вытеснившая Левую партию (13,1%) на четвертое место. Социал-демократическая партия (СДПГ) с трудом пробилась в ландтаг с 6,1%, но Зеленые не смогли преодолеть порог в 5% и получили лишь 3,2%. Явка избирателей существенно выросла и составила 73,6%.

Победа на выборах в ландтаг вывела «Альтернативу для Германии» на первое место в политическом ландшафте Тюрингии. Несмотря на сильную поддержку, АфД не смогла получить абсолютное большинство и будет вынуждена сформировать коалицию с другими партиями.

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