Альтернатива для Германии (AfD) использует спорт в избирательных целях в Саксонии и Тюрингии.

В настоящий момент партия "Альтернатива для Германии" (АфД) доминирует в идеологической борьбе в преддверии выборов в Саксонии и Тюрингии, используя спорт в качестве инструмента. Это не тайна, а скорее, соответствует партийной доктрине. Также задействованы "Молодая Альтернатива" и боевые виды спорта, представляющие угрозу справедливости и разнообразию.

В середине января 2023 года Кристиан Штreich, тогдашний тренер команды Бундеслиги SC Фрайбург, осудил праворадикализм в резком заявлении. Реакция последовала после сообщения о встрече неонацистов и политиков АфД, на которой обсуждались массовые депортации из Германии: "Наступило время 'пять минут до двенадцати'. Те, кто не действует сейчас, не усвоили уроков в школе или истории".

Однако в восточногерманских клубах отметка "пять минут" давно миновала перед выборами в Саксонии и Тюрингии в это воскресенье. АфД, признанная "бесспорно праворадикальной" в обоих штатах конституционной защитой, и другие крайне правые группы уже давно используют спорт для установления идеологического контроля. Они используют спортивные клубы, представителей немецкого гражданского общества и единства для распространения антидемократических ценностей, несовместимых с организованным спортом в Германии, который в основном ориентирован на благотворительность. "Молодая Альтернатива" играет значительную роль в этом процессе. Эти Entwicklungen могут существенно повлиять на выборы.

В 2019 году был обнародован секретный документ АфД, в котором подробно описано, как партия планирует установить влияние в гражданском обществе, присоединившись к "подходящим клубам и ассоциациям" на 72 страницах. Это включает в себя профсоюзы, жилищные ассоциации и спортивные клубы.

"Справедливость, разнообразие и толерантность под угрозой"

Эксперт по праворадикализму Роберт Клаус считает, что участие крайне правых акторов в спортивных клубах является "целенаправленным инструментом для установления и поддержания политической гегемонии, что является партийной линией". АфД позиционирует себя как заботливую партию в Восточной Германии, организуя регулярные "Stammtische" и собрания граждан. Она также участвует в спортивных клубах, чтобы продемонстрировать свое присутствие в восточногерманских сообществах.

Христоф Ламмерт из "Мобильной консультации" в Тюрингии против праворадикализма (Мобит) определил стратегические усилия АфД в Тюрингии по распространению своих политических идей в спортивных клубах. Чем больше партии удается пропагандировать и выражать праворадикальные идеологии в таких контекстах, тем меньше доверия вызывают спорт и спортивные клубы у тех, кто не разделяет праворадикальный миропорядок, считает Ламмерт.

Стратегия более успешна в сельских районах, где спортивные клубы, а также местные ассоциации и небольшие городские фестивали играют центральную роль в местной общественной жизни. АфД-политики активны в качестве функционеров в различных спортивных клубах, а также в наблюдательных советах и выступают в качестве спонсоров. Лотар Клаус предупреждает о потенциальной опасности: "Часто они препятствуют участию этих клубов в программах 'Интеграция через спорт' государственных спортивных ассоциаций". Ламмерт из Мобит также предупреждает: "Под угрозой равноправие, разнообразие и толерантность. В худшем случае это может привести к установлению праворадикальной гегемонии внутри клуба, что приведет к исключению, целенаправленному преследованию или нападению на людей с противоположными политическими взглядами".

Спортивные ассоциации в Германии провозглашают политическую нейтральность. Однако даже ЛСБ Тюрингия, осведомленная о стратегических документах АфД, выразила обеспокоенность. Главный бизнес-менеджер Томас Циркель выразил обеспокоенность возможным успехом АфД на выборах, что может привести к блокировке важных проектов. Это вызывает опасения по поводу государственных программ по укреплению демократии или интеграции. Циркель объяснил, что сотрудничество с партиями и учреждениями, разделяющими их уставные ценности, необходимо для защиты ценностей спорта, таких как уважение к правам человека, честная игра, уважение и включение.

Саксонская спортивная ассоциация сообщила ntv.de, что "противодействует экстремистским, расистским, нацистским, насилие-славящим, ксенофобским и сексуально дискриминационным взглядам и действиям, а также любым проявлениям сексуального насилия". Нарушение этих принципов может привести к отказу в членстве или исключению из спортивной ассоциации. Тем не менее, ситуация в Саксонии ухудшилась, и обсуждение спортивных ценностей теперь ведется более осторожно из-за "влияния АфД" или более широкой трансформации общественного дискурса.

Расистские, ультраправые и антиконституционные идеологии проникают в спорт. Это не секретный процесс – ошибочный ярлык, поскольку члены АфД не обязаны действовать тайно. "Часто праворадикалы, участвующие в спорте, являются частью местной или региональной политической среды, такой как футбольный клуб или студия боевых искусств", - сказал Клаус. "Там их политические взгляды не являются секретом, а скорее терпимы под предлогом 'аполитичности'. Это не секретный процесс; скорее, праворадикалы укоренились в регионе благодаря своему длительному проживанию и, возможно, местному бизнесу или активным детьми в клубе".

Политически спорт имеет важное значение, так как спортивные клубы служат пре-политическими пространствами. "Альтернатива для Германии" (АфД) поздно признала это, отставая в спортивной политике до недавнего времени. Даже в марте 2018 года "taz" заявила, что "спортивная политика вторична для АфД". Однако партия быстро скорректировала это, выпустив свои первые заявления о спортивной политике в сентябре 2018 года в виде 14 тезисов. Несмотря на формальный характер, тезисы сосредоточены на высоком статусе спорта и призывают к поддержке досуговых мероприятий.

Интересно, что отличает позицию AfD, так это отсутствие ключевых понятий, таких как интеграция, включение, разнообразие, гендерное разнообразие и миграция. "AfD придерживается социаль-дарвинистского подхода к спорту, поддерживая спортивную культуру, в которой участвуют только высокоэффективные individuals без миграционного прошлого", - критиковал Клауc. "Для AfD спорт - это эксклюзивный и исключающий товар". Странно, что визуальные материалы, сопровождающие тезисы, показывают только AI-сгенерированных, молодых людей.

Написанные Йорном Коenig, членом AfD в комитете по спорту Бундестага, тезисы направлены на влияние на спортивные клубы по всей Германии, начиная с 2023 года, с некоторыми целенаправленными рассылками писем. В письме от июня 2024 года Коenig заявил: "Спорт должен быть сведен к основам [...]. Инклюзивность, разнообразие, антидискриминация, антирасизм, устойчивость, нейтральность в отношении климата и все яркое не место в соревновании".

Три предложения спустя Коenig уточнил, что AfD использует спорт для неконституционной и расистской пропаганды, проводя параллели между нападением с ножом афганского подростка возле фан-мили в Франкфурте перед EM и notion, что "политически импортированный мультикультурализм - это хаос".

AfD критикует отсутствие "белых" в немецкой национальной команде

"Политики AfD дистанцировались от футбола во время чемпионата Европы летом и открыто осудили немецкую национальную команду, так как она не соответствует расистскому миру взглядов партии и дружелюбному к мигрантам характеру команды", - объяснил Клауc. Вместо этого лидер кандидат Тюрингии, Бьорн Хёкке, поделился на своей Instagram фотографиями себя, участвующего в биатлоне и хайкинге, демонстрируя явное предпочтение видам спорта, в которых доминирует белое сообщество.

Примером этого явления является Стефан Марзишевски-Дрюэс, член ландтага Нижней Саксонии от AfD с 2022 года. В выпуске журнала Нижнесаксонской футбольной ассоциации в 2023 году он выступал за возвращение футбольной национальной команды к "немецким старым ценностям", надеясь, что спорт обретет чувство национальной гордости и энтузиазм черно-красно-золотого цвета. Такие успехи празднуются в ручном мяче и хоккее на льду, отметил Марзишевски-Дрюэс. Клауc идентифицировал "политический код" в словах Марзишевски-Дрюэса: "Немецкая футбольная национальная команда отвергается за то, что она больше не демонстрирует национальную гордость из-за множества игроков с цветной кожей. Марзишевски-Дрюэс, вместо этого, подчеркивает игроков в ручном мяче и хоккее на льду, так как эти виды спорта остаются относительно незатронутыми миграцией". Недавно коронованные немецкие баскетбольные чемпионы мира, которые добились титула с значительным количеством игроков с цветной кожей, не упоминались Марзишевски-Дрюэсом в то время.

В сфере активных видов спорта AfD, в частности, с Молодой Альтернативой (JA), ее молодежной организацией, которая находится под наблюдением как "бесспорно правый экстремизм" со стороны офиса конституционной защиты с мая, в основном движима сбором голосов и идеологическим доминированием. JA давно демонстрирует себя на экстремальных забегах вроде Tough Mudder с военной метафорой, как будто тренируясь для войны. Такая символика напоминает о символике Гитлерюгенда и совпадает с JA и AfD, которые Consistently интерпретируют спорт как сценарий для конфликта и видят его как подготовку и исполнение конфликтов.

Молодая Альтернатива и боевые виды спорта

Клауc обеспокоен растущим числом государственных ассоциаций JA, продвигающих боевые виды спорта в последние годы. Это хорошо сочетается с представлением токсичных представлений о мужском начале и насильственной националистической риторики самозащиты в крайне правых, отмечает Ламмерт из MobiT. "Кроме того, боевые виды спорта явно предназначены для столкновений с политическими оппонентами", - добавил Ламмерт.

Программы боевых искусств, по словам Клауc, привлекают широкую аудиторию, в том числе не только JA, но и неонацистов из радикального сектора. Политический спектр JA "особенно в Восточной Германии простирается до крайних пределов неонацистского мира", но политическое влияние AfD сделало его менее социально неприемлемым. Взаимодействие экстремистских движений и спорта недавно было продемонстрировано делом Алены J., бывшей активистки JA в Тюрингии, которая тренировала детей и молодежь в боевых искусствах в "Laqua-Sports" в то же время, когда она была вовлечена в правоэкстремистское сообщество в Тюрингии. Главный менеджер LSB Тюрингия объяснил ntv.de, что "вопрос о фундаментальной позиции по отношению к 'Молодой Альтернативе' не возникает, пока она не будет запрещена".

На основе заявлений Клауc были клубы боевых искусств, которые открыто поддерживали AfD в прошлом. Martial arts studio, связанное с нацистскими хулиганами из футбольного клуба Lokomotive Лейпцига, было одним из них до федеральных выборов 2017 года. Как объяснил эксперт по правоэкстремизму, неудивительно найти членов AfD в различных социальных классах, поскольку партия получила 32% голосов в Саксонии и 30% в Тюрингии по опросам.

AfD также использовала свое влияние в спорте для повышения своих шансов на выборах в Саксонии и Тюрингии, потенциально став главным победителем на выборах в ландрате. "Принятие позиции становится все более сложным в Саксонии и в спорте", - объяснил LSB Саксония.

Независимо от результатов выборов, клубы должны продвигать "активную, опытовую демократическую культуру" локально, чтобы предотвратить захват крайне правых акторов и создание "устрашающей среды для пострадавших". По словам Ляммера из Мобит, это требует больше, чем просто заявление о поддержке ценностей спорта; это требует признания и активного Addressing правых и дискриминационных инцидентов. Ляммер часто свидетельствует о инициативах, противостоящих крайнему праву, которые становятся мишенью для обратной реакции. Это не ограничивается спортом; это шестнадцать часов дня.

Стратегия АФД по вовлечению в спортивные клубы в Саксонии вызвала озабоченность, как заявил Роберт Клаус, эксперт по крайне правым экстремистам, что это "целенаправленный инструмент для установления и поддержания политической гегемонии". Это совпадает с подготовкой АФД к "Выборам в ландтаг Саксонии".

Кроме того, использование спортивных клубов АФД и других крайне правых групп для распространения антидемократических ценностей может существенно повлиять на выборы, как предупредил Кристоф Ляммер из Мобильного консультирования в Тюрингии за демократию – против крайне правых экстремистов (Мобит).

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