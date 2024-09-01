Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиВыборы в Ландтаг Саксонии

Альтернатива для Германии (AfD) использует спорт в избирательных целях в Саксонии и Тюрингии.

 and  Ann Bradley
Время чтения 6 минут
Кроме того, АФД в Тюрингии последовательно использует спорт и спортивные клубы, что позволяет Йёргу...
Кроме того, АФД в Тюрингии последовательно использует спорт и спортивные клубы, что позволяет Йёргу Хёкке одержать победу на выборах.

Альтернатива для Германии (AfD) использует спорт в избирательных целях в Саксонии и Тюрингии.

В настоящий момент партия "Альтернатива для Германии" (АфД) доминирует в идеологической борьбе в преддверии выборов в Саксонии и Тюрингии, используя спорт в качестве инструмента. Это не тайна, а скорее, соответствует партийной доктрине. Также задействованы "Молодая Альтернатива" и боевые виды спорта, представляющие угрозу справедливости и разнообразию.

В середине января 2023 года Кристиан Штreich, тогдашний тренер команды Бундеслиги SC Фрайбург, осудил праворадикализм в резком заявлении. Реакция последовала после сообщения о встрече неонацистов и политиков АфД, на которой обсуждались массовые депортации из Германии: "Наступило время 'пять минут до двенадцати'. Те, кто не действует сейчас, не усвоили уроков в школе или истории".

Однако в восточногерманских клубах отметка "пять минут" давно миновала перед выборами в Саксонии и Тюрингии в это воскресенье. АфД, признанная "бесспорно праворадикальной" в обоих штатах конституционной защитой, и другие крайне правые группы уже давно используют спорт для установления идеологического контроля. Они используют спортивные клубы, представителей немецкого гражданского общества и единства для распространения антидемократических ценностей, несовместимых с организованным спортом в Германии, который в основном ориентирован на благотворительность. "Молодая Альтернатива" играет значительную роль в этом процессе. Эти Entwicklungen могут существенно повлиять на выборы.

В 2019 году был обнародован секретный документ АфД, в котором подробно описано, как партия планирует установить влияние в гражданском обществе, присоединившись к "подходящим клубам и ассоциациям" на 72 страницах. Это включает в себя профсоюзы, жилищные ассоциации и спортивные клубы.

"Справедливость, разнообразие и толерантность под угрозой"

Эксперт по праворадикализму Роберт Клаус считает, что участие крайне правых акторов в спортивных клубах является "целенаправленным инструментом для установления и поддержания политической гегемонии, что является партийной линией". АфД позиционирует себя как заботливую партию в Восточной Германии, организуя регулярные "Stammtische" и собрания граждан. Она также участвует в спортивных клубах, чтобы продемонстрировать свое присутствие в восточногерманских сообществах.

Христоф Ламмерт из "Мобильной консультации" в Тюрингии против праворадикализма (Мобит) определил стратегические усилия АфД в Тюрингии по распространению своих политических идей в спортивных клубах. Чем больше партии удается пропагандировать и выражать праворадикальные идеологии в таких контекстах, тем меньше доверия вызывают спорт и спортивные клубы у тех, кто не разделяет праворадикальный миропорядок, считает Ламмерт.

Стратегия более успешна в сельских районах, где спортивные клубы, а также местные ассоциации и небольшие городские фестивали играют центральную роль в местной общественной жизни. АфД-политики активны в качестве функционеров в различных спортивных клубах, а также в наблюдательных советах и выступают в качестве спонсоров. Лотар Клаус предупреждает о потенциальной опасности: "Часто они препятствуют участию этих клубов в программах 'Интеграция через спорт' государственных спортивных ассоциаций". Ламмерт из Мобит также предупреждает: "Под угрозой равноправие, разнообразие и толерантность. В худшем случае это может привести к установлению праворадикальной гегемонии внутри клуба, что приведет к исключению, целенаправленному преследованию или нападению на людей с противоположными политическими взглядами".

Спортивные ассоциации в Германии провозглашают политическую нейтральность. Однако даже ЛСБ Тюрингия, осведомленная о стратегических документах АфД, выразила обеспокоенность. Главный бизнес-менеджер Томас Циркель выразил обеспокоенность возможным успехом АфД на выборах, что может привести к блокировке важных проектов. Это вызывает опасения по поводу государственных программ по укреплению демократии или интеграции. Циркель объяснил, что сотрудничество с партиями и учреждениями, разделяющими их уставные ценности, необходимо для защиты ценностей спорта, таких как уважение к правам человека, честная игра, уважение и включение.

Саксонская спортивная ассоциация сообщила ntv.de, что "противодействует экстремистским, расистским, нацистским, насилие-славящим, ксенофобским и сексуально дискриминационным взглядам и действиям, а также любым проявлениям сексуального насилия". Нарушение этих принципов может привести к отказу в членстве или исключению из спортивной ассоциации. Тем не менее, ситуация в Саксонии ухудшилась, и обсуждение спортивных ценностей теперь ведется более осторожно из-за "влияния АфД" или более широкой трансформации общественного дискурса.

Расистские, ультраправые и антиконституционные идеологии проникают в спорт. Это не секретный процесс – ошибочный ярлык, поскольку члены АфД не обязаны действовать тайно. "Часто праворадикалы, участвующие в спорте, являются частью местной или региональной политической среды, такой как футбольный клуб или студия боевых искусств", - сказал Клаус. "Там их политические взгляды не являются секретом, а скорее терпимы под предлогом 'аполитичности'. Это не секретный процесс; скорее, праворадикалы укоренились в регионе благодаря своему длительному проживанию и, возможно, местному бизнесу или активным детьми в клубе".

Политически спорт имеет важное значение, так как спортивные клубы служат пре-политическими пространствами. "Альтернатива для Германии" (АфД) поздно признала это, отставая в спортивной политике до недавнего времени. Даже в марте 2018 года "taz" заявила, что "спортивная политика вторична для АфД". Однако партия быстро скорректировала это, выпустив свои первые заявления о спортивной политике в сентябре 2018 года в виде 14 тезисов. Несмотря на формальный характер, тезисы сосредоточены на высоком статусе спорта и призывают к поддержке досуговых мероприятий.

Интересно, что отличает позицию AfD, так это отсутствие ключевых понятий, таких как интеграция, включение, разнообразие, гендерное разнообразие и миграция. "AfD придерживается социаль-дарвинистского подхода к спорту, поддерживая спортивную культуру, в которой участвуют только высокоэффективные individuals без миграционного прошлого", - критиковал Клауc. "Для AfD спорт - это эксклюзивный и исключающий товар". Странно, что визуальные материалы, сопровождающие тезисы, показывают только AI-сгенерированных, молодых людей.

Написанные Йорном Коenig, членом AfD в комитете по спорту Бундестага, тезисы направлены на влияние на спортивные клубы по всей Германии, начиная с 2023 года, с некоторыми целенаправленными рассылками писем. В письме от июня 2024 года Коenig заявил: "Спорт должен быть сведен к основам [...]. Инклюзивность, разнообразие, антидискриминация, антирасизм, устойчивость, нейтральность в отношении климата и все яркое не место в соревновании".

Три предложения спустя Коenig уточнил, что AfD использует спорт для неконституционной и расистской пропаганды, проводя параллели между нападением с ножом афганского подростка возле фан-мили в Франкфурте перед EM и notion, что "политически импортированный мультикультурализм - это хаос".

AfD критикует отсутствие "белых" в немецкой национальной команде

"Политики AfD дистанцировались от футбола во время чемпионата Европы летом и открыто осудили немецкую национальную команду, так как она не соответствует расистскому миру взглядов партии и дружелюбному к мигрантам характеру команды", - объяснил Клауc. Вместо этого лидер кандидат Тюрингии, Бьорн Хёкке, поделился на своей Instagram фотографиями себя, участвующего в биатлоне и хайкинге, демонстрируя явное предпочтение видам спорта, в которых доминирует белое сообщество.

Примером этого явления является Стефан Марзишевски-Дрюэс, член ландтага Нижней Саксонии от AfD с 2022 года. В выпуске журнала Нижнесаксонской футбольной ассоциации в 2023 году он выступал за возвращение футбольной национальной команды к "немецким старым ценностям", надеясь, что спорт обретет чувство национальной гордости и энтузиазм черно-красно-золотого цвета. Такие успехи празднуются в ручном мяче и хоккее на льду, отметил Марзишевски-Дрюэс. Клауc идентифицировал "политический код" в словах Марзишевски-Дрюэса: "Немецкая футбольная национальная команда отвергается за то, что она больше не демонстрирует национальную гордость из-за множества игроков с цветной кожей. Марзишевски-Дрюэс, вместо этого, подчеркивает игроков в ручном мяче и хоккее на льду, так как эти виды спорта остаются относительно незатронутыми миграцией". Недавно коронованные немецкие баскетбольные чемпионы мира, которые добились титула с значительным количеством игроков с цветной кожей, не упоминались Марзишевски-Дрюэсом в то время.

В сфере активных видов спорта AfD, в частности, с Молодой Альтернативой (JA), ее молодежной организацией, которая находится под наблюдением как "бесспорно правый экстремизм" со стороны офиса конституционной защиты с мая, в основном движима сбором голосов и идеологическим доминированием. JA давно демонстрирует себя на экстремальных забегах вроде Tough Mudder с военной метафорой, как будто тренируясь для войны. Такая символика напоминает о символике Гитлерюгенда и совпадает с JA и AfD, которые Consistently интерпретируют спорт как сценарий для конфликта и видят его как подготовку и исполнение конфликтов.

Молодая Альтернатива и боевые виды спорта

Клауc обеспокоен растущим числом государственных ассоциаций JA, продвигающих боевые виды спорта в последние годы. Это хорошо сочетается с представлением токсичных представлений о мужском начале и насильственной националистической риторики самозащиты в крайне правых, отмечает Ламмерт из MobiT. "Кроме того, боевые виды спорта явно предназначены для столкновений с политическими оппонентами", - добавил Ламмерт.

Программы боевых искусств, по словам Клауc, привлекают широкую аудиторию, в том числе не только JA, но и неонацистов из радикального сектора. Политический спектр JA "особенно в Восточной Германии простирается до крайних пределов неонацистского мира", но политическое влияние AfD сделало его менее социально неприемлемым. Взаимодействие экстремистских движений и спорта недавно было продемонстрировано делом Алены J., бывшей активистки JA в Тюрингии, которая тренировала детей и молодежь в боевых искусствах в "Laqua-Sports" в то же время, когда она была вовлечена в правоэкстремистское сообщество в Тюрингии. Главный менеджер LSB Тюрингия объяснил ntv.de, что "вопрос о фундаментальной позиции по отношению к 'Молодой Альтернативе' не возникает, пока она не будет запрещена".

На основе заявлений Клауc были клубы боевых искусств, которые открыто поддерживали AfD в прошлом. Martial arts studio, связанное с нацистскими хулиганами из футбольного клуба Lokomotive Лейпцига, было одним из них до федеральных выборов 2017 года. Как объяснил эксперт по правоэкстремизму, неудивительно найти членов AfD в различных социальных классах, поскольку партия получила 32% голосов в Саксонии и 30% в Тюрингии по опросам.

AfD также использовала свое влияние в спорте для повышения своих шансов на выборах в Саксонии и Тюрингии, потенциально став главным победителем на выборах в ландрате. "Принятие позиции становится все более сложным в Саксонии и в спорте", - объяснил LSB Саксония.

Независимо от результатов выборов, клубы должны продвигать "активную, опытовую демократическую культуру" локально, чтобы предотвратить захват крайне правых акторов и создание "устрашающей среды для пострадавших". По словам Ляммера из Мобит, это требует больше, чем просто заявление о поддержке ценностей спорта; это требует признания и активного Addressing правых и дискриминационных инцидентов. Ляммер часто свидетельствует о инициативах, противостоящих крайнему праву, которые становятся мишенью для обратной реакции. Это не ограничивается спортом; это шестнадцать часов дня.

Стратегия АФД по вовлечению в спортивные клубы в Саксонии вызвала озабоченность, как заявил Роберт Клаус, эксперт по крайне правым экстремистам, что это "целенаправленный инструмент для установления и поддержания политической гегемонии". Это совпадает с подготовкой АФД к "Выборам в ландтаг Саксонии".

Кроме того, использование спортивных клубов АФД и других крайне правых групп для распространения антидемократических ценностей может существенно повлиять на выборы, как предупредил Кристоф Ляммер из Мобильного консультирования в Тюрингии за демократию – против крайне правых экстремистов (Мобит).

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Плохое качество воды вызывает задержку в проведении триатлонов.
Спорт

Опубликовано отложение соревнований по триатлону Паралимпийских игр

В Париже произошли сильственные дожди, что привело к ухудшению качества воды. В результате запланированные триатлонные соревнования были отложены.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей.
Спорт

Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей.

Янник Синнер остается равнодушным к гибели своих любимых людей. Новак Джокович и Карлос Алькарас завершили свой путь на Открытом чемпионате США, оставив Яника Синнера как главного фаворита. В отличие от Джоковича и Алькараса, Синнер легко прошел через турнир Большого шлема в Нью-Йорке, обыграв Кристофера О'Коннелла. Мировой номер один

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Несмотря на героические усилия Аתлета года среди паралимпийцев, они не смогли прервать серию побед...
Спорт

Вместо золота пастухи находят необыкновенный GAU.

Вместо золота пастухи находят необыкновенный GAU. Ожидание первой золотой медали Германии в Париже продолжается.Leon Schäfer также не смог преодолеть проклятие. Он не дотянул до 75 сантиметров.Leon Schäfer активно поддерживал толпу на огромном Стад де Франс, часто общался со своим тренером, но не смог предотвратить катастрофу. Он должен был

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.
Спорт

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге. Вторая встреча между 1. FC Kaiserslautern и Hertha BSC в Бундеслиге была захватывающей, что и говорить. Ведущие менялись часто на Betzenберге. В итоге, бывший временный вратарь из прошлого Тибо Швайгштеттера обеспечил победу Hertha. Теперь они претендуют на первое место. Hertha

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.
Общество

Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.

В этот адрес идеального сочетания индивидуальности и года посвящается музыкальная композиция «П Silberwolke», ставшая саундтреком для безграничного счастья кликery Gottschalki и Karina Мroß.'

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Ролики для политической кампании замечены в Кеменце, Саксония.
Главные темы

Процессы голосования в Тюрингии и Саксонии

Началось голосование для выборов в земельные парламенты в Тюрингии и Саксонии. Участие в голосовании началось в воскресенье в 08:00. Приблизительно 1,66 миллиона жителей в Тюрингии и около 3,3 миллиона в соседей Саксонии имеют право голоса. В опросах партия AfD опережает в Тюрингии ХДС, партия...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно