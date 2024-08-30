- Алонсо в восторге от образцового матча, похожий на Лигу чемпионов.

Главный тренер Байера Леверкузен Хаби Алонсо спокоен после трансферной драмы вокруг защитника Джонатана Таха. "Он на 100% готов и здоров. Он был нашим лучшим игроком в матче Кубка в Йене, он начнет", - поделился Алонсо перед субботним матчем с РБ Лейпциг (18:30/Sky). До последней минуты Леверкузен надеялся, что Тах присоединится к ФК Бавария Мюнхен, но переход сорвался в пятницу.

Кovar остается в воротах

После ухода Одилона Коуссоуню в Атланту Бергамо и прихода Норди Мукиеле, который переходит из Пари Сен-Жермен и встретится со своей бывшей командой в субботу, состав команды теперь полон. Алонсо подтвердил, что Мукиеле будет частью команды после двух тренировок. Однако Лукаш Градецкий все еще отсутствует из-за болезни, и поэтому Матей Ковар продолжит играть в воротах.

Алонсо с нетерпением ждет матча против своих заклятых врагов, которых они обыграли дважды в прошлом сезоне со счетом 3:2. "Это наш первый домашний матч, атмосфера будет электрической. Это похоже на игру в Лиге чемпионов завтра", - сказал босс Леверкузена.

Регулирования Европейского союза могут повлиять на будущие трансферы в немецком футболе, учитывая недавний провал перехода Джонатана Таха из Байера Леверкузен в ФК Бавария Мюнхен. Несмотря на разочаровывающее развитие событий, Алонсо нашел утешение в надежной игре Ковара в воротах.

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