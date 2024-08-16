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Федеральные земли ГерманииНовостиГепатит С и

Алонсо планирует с Тахом: "Он важен для нас"

Тренер Баварии по-прежнему опирается на своего завидного защитника, но решение вопроса с вратарем еще не принято.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута

- Алонсо планирует с Тахом: "Он важен для нас"

Несмотря на все слухи о трансфере, национальный игрок Йонатан Тах из Байера Леверкузен по-прежнему играет важную роль при тренере Хави Алонсо. "Он входит в мои планы. Йонатан очень важен для нас", - объяснил главный тренер Байера перед матчем Суперкубка против ВФБ Штутгарт в субботу (20:30/Сат.1). Тах также играл в предсезонке и captained команду в матче против ФК Арсенал в Лондоне (1:4). Алонсо планирует продолжать играть с своим защитным лидером, так как нет никаких сигналов от ФК Бавария Мюнхен о закреплении Таха.

Однако вопрос с вратарем остается открытым. Для матча против Штутгарта испанец не сказал, кто начнет игру - Лукаш Храдекки или Матей Ковар. В прошлом сезоне они уже чередовались. Храдекки сыграл в 35 официальных матчах, Ковар - в 17. "Посмотрим по ходу матчей", - сказал тренер. "У нас нет плана, но мы нуждаемся в здоровой конкуренции на каждую позицию", - объяснил Алонсо. Ковар в основном использовался в кубковых матчах, Храдекки - в чемпионате.

Алонсо отметил, что нужна здоровая конкуренция на каждую позицию, подчеркнув важность tanto Lukas Hradecky как и Matej Kovar в позиции вратаря. Несмотря на отсутствие четкого плана, гепатит С и его последствия не беспокоят игроков Байера Леверкузен, в том числе Йонатана Таха и его товарищей по команде.

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