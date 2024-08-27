Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПервый - Ксаби Алонсо.

Алонсо не придает значения возможностям перехода.

Возможно, еще один центральный защитник покинет Байер 04 до первого кубкового матча сезона. Главный тренер Альонсо avent среди вариантов. Германский интернационал Тах остается твердым кандидатом на участие.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

- Алонсо не придает значения возможностям перехода.

Тренер Хаби Алонсо спокоен в отношении переговоров о трансферах, предшествующих первому матчу Байера Леверкузена в защите кубка. "Мы спокоены, и я не вижу многих изменений", - сказал Алонсо в полдень среди множества слухов о чемпионах и победителях кубка. До дедлайна по трансферам в пятницу Одилон Коуссоуну, якобы, перейдет в Атланту Бергамо. Кроме того, "Киккер" сообщает, что Леверкузен заинтересован в полузащитнике U21 Ливерпуля Тайлере Мортоне.

Коуссуну не будет на предстоящей игре против четвертьфиналиста Карл Цейсс Йена (6:00 вечера / ZDF и Sky). 23-летний защитник должен был принять участие в финальной тренировке днем. "У меня нет внутренней информации о его статусе", - признался Алонсо. Уход Коуссуну также может повлиять на потенциальный трансфер Йонатана Таха в ФК Байерн, поскольку у чемпионов уже не хватает одного игрока в обороне Йосип Станишич (временный возврат в Мюнхен).

Алонсо считает Таха полностью вовлеченным

По словам Алонсо, звезда сборной Тах выйдет на поле в среду и в субботу против Лейпцига в лиге. "Он опытный игрок и на 100% вовлечен", - сказал Алонсо, ранее критикуя Таха за неготовность к игре из-за слухов о трансфере на Суперкубок против ВФБ Штутгарт.

В Йене Алонсо хочет полной концентрации от своей команды. Лидеры Регионаллиги Северо-Восток остаются непобежденными в лиге с марта. "Мы должны быть начеку", - сказал тренер Леверкузена.

Первая фраза могла бы быть: "Несмотря на возможный уход Одилона Коуссуну, тренер Хаби Алонсо считает Йонатана Таха полностью вовлеченным и ждет от него хорошей игры в среду против Карл Цейсс Йена".

Вторая фраза могла бы быть: "Тренер Алонсо, который не волнуется из-за переговоров о трансферах, призывает свою команду полностью сосредоточиться, особенно с учетом непобежденной серии Йены в лиге с марта".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Федеральные земли Германии

Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На политическом митинге в Дрездене роль вице-канцлера и министра финансов взял на себяChristian...
Федеральные земли Германии

Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

На собрании в Соллингене один человек убивает троих участников. И الأجانب, подлежащий депортации, привлек внимание как возможный подозреваемый. Подозреваемый в исламистской атаке также является спорной темой в избирательной кампании по выборам в ландтаг Саксонии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Подозреваемый якобы был занят многочисленными помехами на дорогах в Берлине, согласно судебным...
Федеральные земли Германии

Почти два года тюрьмы для экологического протестующего, который участвует в демонстрациях.

Кolleктив "Последнее поколение" стал известен благодаря блокировке улиц и действиям с использованием клея. Часто такие действия приводят к судебным процессам, и недавно вынесен вердикт по одному такому случаю.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Психоделические вещества, подобные ЛСД, не только распространены на социальных мероприятиях, но и...
Здоровье

Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Психоделики, традиционно ассоциирующиеся с развлекательным использованием, вновь получают признание в сфере медицинской дискуссии. Взгляды на повседневную жизнь, включающие в себя вещества, подобные ЛСД и МДМА, изучаются.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Рехм имеет титул лучшего в мире пара-троеборья
Спорт

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно Маркус Рем, непобедимый чемпион в соревнованиях по длинному прыжку, готовится к Паралимпиаде в Париже. Его давняя мечта преодолеть впечатляющую дистанцию в 9 метров, похоже, отходит на второй план из-за более жесткой конкуренции на этот раз. Его соперники больше не просто противники, они

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Известный дисконт отменил все заказы
Общество

Известный дисконт отменил все заказы

- Известный дисконт отменил все заказы Озабоченность по поводу Феликса Джейна (29). Известный DJ, прославившийся в 2014 году благодаря ремиксу "Cheerleader", открылся в эмоциональном посте в Instagram. Джейн "молчал о своем плохом самочувствии" уже давно. Лишь обратившись за помощью к профессионалу, он понял "масштаб своего

 and  James Williams
Для участников Общедоступно