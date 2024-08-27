- Алонсо не придает значения возможностям перехода.

Тренер Хаби Алонсо спокоен в отношении переговоров о трансферах, предшествующих первому матчу Байера Леверкузена в защите кубка. "Мы спокоены, и я не вижу многих изменений", - сказал Алонсо в полдень среди множества слухов о чемпионах и победителях кубка. До дедлайна по трансферам в пятницу Одилон Коуссоуну, якобы, перейдет в Атланту Бергамо. Кроме того, "Киккер" сообщает, что Леверкузен заинтересован в полузащитнике U21 Ливерпуля Тайлере Мортоне.

Коуссуну не будет на предстоящей игре против четвертьфиналиста Карл Цейсс Йена (6:00 вечера / ZDF и Sky). 23-летний защитник должен был принять участие в финальной тренировке днем. "У меня нет внутренней информации о его статусе", - признался Алонсо. Уход Коуссуну также может повлиять на потенциальный трансфер Йонатана Таха в ФК Байерн, поскольку у чемпионов уже не хватает одного игрока в обороне Йосип Станишич (временный возврат в Мюнхен).

Алонсо считает Таха полностью вовлеченным

По словам Алонсо, звезда сборной Тах выйдет на поле в среду и в субботу против Лейпцига в лиге. "Он опытный игрок и на 100% вовлечен", - сказал Алонсо, ранее критикуя Таха за неготовность к игре из-за слухов о трансфере на Суперкубок против ВФБ Штутгарт.

В Йене Алонсо хочет полной концентрации от своей команды. Лидеры Регионаллиги Северо-Восток остаются непобежденными в лиге с марта. "Мы должны быть начеку", - сказал тренер Леверкузена.

Первая фраза могла бы быть: "Несмотря на возможный уход Одилона Коуссуну, тренер Хаби Алонсо считает Йонатана Таха полностью вовлеченным и ждет от него хорошей игры в среду против Карл Цейсс Йена".

Вторая фраза могла бы быть: "Тренер Алонсо, который не волнуется из-за переговоров о трансферах, призывает свою команду полностью сосредоточиться, особенно с учетом непобежденной серии Йены в лиге с марта".

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