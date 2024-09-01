- Алонсо не беспокоится о надвигающемся банкротстве, не тревожится над словом "катастрофа".

Миф о непобедимости рассеялся, но Хаби Алонсо не волнуется из-за своего превосходного клуба. "У меня нет причин думать, что мы не восстановимся", - сказал тренер Байера Леверкузен после окончания 35-матчевой беспроигрышной серии в Бундеслиге. Однако поражение 2:3 от РБ Лейпциг отправило два ясных сообщения остальной Бундеслиге: защита титула прошлого года не повторится, и Лейпциг все еще имеет шанс выиграть титул, несмотря на потерю Дани Ольмо. "Мы должны верить в себя, потому что у нас огромный потенциал", - заявил спортивный директор РБ Лейпциг, Ровен Шрёдер.

Ожидаемый матч между двумя элитными командами Лиги чемпионов оправдал ожидания. Это было захватывающее зрелище двух мощных команд, с кожаной драмой вокруг ранней отставки тренера Марко Розе от Лейпцига, блистательных голов и напряжения до финального свистка. "Эта игра имела все, что может зачаровать зрителя", - заметил Шрёдер.

Нет импровизированного анализа

Энергичный Алонсо хотел сразу же организовать следующую тренировку после матча. "Мы допустили огромные ошибки после лидирования 2:0, и мы должны извлечь из них уроки", - поделился 42-летний Алонсо. "К сожалению, приближается перерыв на матчи сборных, и игроки не будут доступны завтра", - сказал Алонсо, чья команда лидировала 2:0 в перерыве благодаря голам от Джерими Фимпона (39-я минута) и Алехандро Гримальдо (45-я), прежде чем бывший игрок Леверкузена Кивинг Кампль (45+7) и Лойс Опенда (57-я, 80-я) перевернули игру.

Не все было ужасно, подумал Алонсо. CEO Байера, Симон Рольфес, даже посчитал их первую половину лучшей в сезоне. Тем не менее, он признал ошибки. "Нам нужно защищаться более решительно и улучшить общую стабильность", - сказал Рольфес. Кроме того, запасной Хradecky, Матей Ковар, не повезло с голами Опенды.

Алонсо хвалит Таха

С положительной стороны, слухи о трансфере Джона Таха finally утихли. "Хорошо, что теперь окно трансферов закрыто. Мы можем сосредоточиться на футболе", - выразил Рольфес. Ветеран Леверкузена, играющий свой десятый сезон под крестом Байера, вновь доказал, что он один из лучших в команде.

"Его отношение в последние десять дней было отличным. Он умный, понял ситуацию. Мы очень рады, что он остается с нами. Джона находится в прекрасной фазе", - похвалил Алонсо своего национального защитника. Тем не менее, Тах не смог предотвратить поражение. Лейпциг, как и в прошлом сезоне, оказался сильным соперником в напряженных матчах. "Они сильная команда, которая использует любые возможности, которые мы им даем", - объяснил Тах.

Тренер РБ Лейпциг Розе мог гордиться своей стратегией имитации системы Леверкузена и предоставлением дебютного старта Эль-Чадаиле Битшиабу, их молодому центральному защитнику. С другой стороны, он был менее доволен своим поведением на линии, которое стоило ему желтой красной карточки за неповиновение. Опытный 47-летний Розе сразу же взял на себя ответственность. "Это была моя вина. Судья был абсолютно прав", - признал Розе, которого отправили с линии после всего 30 минут.

Несмотря на поражение 2:3 от РБ Лейпциг, Байер Леверкузен продолжит работать над улучшением, с Хаби Алонсо, заявившим: "Мы должны верить в себя, потому что у нас огромный потенциал". В предстоящей Бундеслиге Германия Лейпциг остается сильным претендентом на титул.

Взволнующий матч между Байером Леверкузен и РБ Лейпциг увидел выдающуюся игру Джона Таха, ветерана Леверкузена, несмотря на то, что Лейпциг вновь доказал, что является сильным соперником в напряженных матчах во время матча в Германии.

Читайте также: