- Алонсо дает ФК "Бавария" преимущественное положение

Хотя "Байер 04" провел впечатляющую кампанию, завоевав дубль, тренер Хаби Алонсо не считает их фаворитами чемпионата. Он заявил: "Это абсолютно неактуально. Мы не носим титул фаворитов. На мой взгляд, этот титул принадлежит мюнхенской "Баварии", - сказал Алонсо, бывший игрок "Баварии", перед матчем Бундеслиги против "Боруссии Мёнхенгладбах" (20:30 по DAZN и Sat.1). Алонсо подчеркнул, что его первоочередная задача - успешно начать сезон на "Боруссии Парк". "Наша цель - стартовать с победы. Наша цель - занять место в топ-4", - уточнил испанский тренер.

Что касается состава, тренер Алонсо доволен после матча за Суперкубок на прошлой неделе. Мартин Терьер, недавно присоединившийся к команде, и Виктор Бонифас, пропустивший матчи из-за фолов и неспортивного поведения в кубковых играх, готовы внести свой вклад. Алонсо еще не объявил, кто из Лукаса Градецки и Матея Ковара будет играть в воротах в пятницу вечером. Несмотря на выбор, он будет сделан только для предстоящего матча.

Несмотря на успешный сезон "Байера", Алонсо считает, что мюнхенская "Бавария" является законным фаворитом чемпионата. Алонсо и его команда "Байера" хотят начать свой сезон Бундеслиги с сильной игры на "Боруссии Парк", чтобы занять место в топ-4.

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