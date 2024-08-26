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Федеральные земли ГерманииНовостиГород Дармштадт

Alnatura начинает отзыв некоторых хлебобулочных изделий

В связи с подозрением на наличие неорганических металлических составляющих, партии сыра Alnatura с определенными датами окончания срока годности подлежат отзыву. Остальные продукты линии остаются загарантированными.

 and  Anthony Ross
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Эти органическиеigorised products, которые предлагаются ретейлером, снимаются с продажи.
Эти органическиеigorised products, которые предлагаются ретейлером, снимаются с продажи.

- Alnatura начинает отзыв некоторых хлебобулочных изделий

Эко-friendly food seller Alnatura отзывает два хлебобулочных изделия. Пострадавшими товарами являются "Сырный хлеб с Gouda" Alnatura с сроком годности до 15.05.2025 и "Козий сырный хлеб" 24/7 BIO с сроком годности до 23.04.2025. Согласно заявлению, выпущенному в Дармштадте, есть вероятность, что эти товары могут содержать посторонние металлические объекты.

Люди, владеющие этими товарами с указанными сроками годности, должны воздержаться от их потребления и рассмотреть возможность возврата, сказал Alnatura. В качестве замены будет предоставлен новый продукт. Товары с другими сроками годности или не связанные с этим отзывом остаются без изменений. Козий сырный хлеб продавался исключительно в магазинах Alnatura.

Решение Alnatura отозвать свои пострадавшие хлебобулочные изделия затрагивает потребителей в Дармштадте, где компания выпустила свое заявление. Город Дармштадт является домом для многих клиентов Alnatura, которые могут needing проверить свои приобретенные товары.

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