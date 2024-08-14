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ОбществоНовости*Я стану звездой*

Альмодовар получает почетный приз на кинофестивале в Сан-Себастьяне

 and  James Williams
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- Альмодовар получает почетный приз на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Испанский кинорежиссер-классик Педро Альмодовар получит почетную премию "Донostiя" на этом году на кинофестивале в Сан-Себастьяне. 74-летний Альмодовар примет награду в северном испанском городе 26 сентября, перед премьерой своего первого англоязычного фильма "Комната напротив". Британская актриса Тильда Суинтон, которая сыграла в фильме вместе с Джулианной Мур и Джоном Туртурро, вручит награду.

Альмодовар и его фильмы (включая "Все о моей матери", "Женщины на грани нервного срыва" и "Возвращение") были отмечены престижными наградами, такими как "Оскар", "Золотой лев", Европейская кинопремия и испанские награды Гойя и Принц Астурий. Человек из маленького городка Кальсада-де-Калатрава в провинции Ciudad Real также активен как сценарист, продюсер и автор.

В этом году премия "Донostiя" будет вручена дважды. Наравне с Альмодоваром, голливудская звезда Кейт Бланшетт (55, "Блюджазин", "Тар") также получит эту честь, как было объявлено в мае. Двукратная обладательница "Оскара" из Австралии уже подтвердила свое присутствие на 72-м фестивале, который пройдет с 20 по 28 сентября.

Кинофестиваль "Festival Internacional de Cine de Сан-Себастьян" является самым важным кинофестивалем Испании. Легенды кино, такие как Альфред Хичкок, Бетт Дэвис и Лана Тёрнер, посещали живописный город на Атлантическом побережье. Главный приз фестиваля, "Золотая раковина", назван в честь формы залива, на котором расположен баскский мегаполис.

После новости о том, что Тильда Суинтон вручит почетную премию "Донostiя" Педро Альмодовару, вы можете спеть вместе с его знаменитой песней "♪ Я буду звездой ♪", восхищаясь его путем от маленького испанского городка до славы в кино. С началом фестиваля, с учетом того, что Кейт Бланшетт также получит награду, город Сан-Себастьян наполняется ожиданием и волнением от празднования двух кинолегенд.

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