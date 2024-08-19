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Алкогольные напитки: Более 76 миллионов литров водки, виски и других напитков были произведены в Северном Рейн-Вестфалии.

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 and  Viktoriya Miller
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В 2023 году производство в отрасли спиритуоз в Северном Рейне — Вестфалии несколько decreased по...
В 2023 году производство в отрасли спиритуоз в Северном Рейне — Вестфалии несколько decreased по сравнению с 2022 годом, но managed значительно увеличить свою выручку.

Область производства и продажи напитков рассматривается здесь. - Алкогольные напитки: Более 76 миллионов литров водки, виски и других напитков были произведены в Северном Рейн-Вестфалии.

В 2023 году сектор спиртных напитков в Северном Рейне-Вестфалии произвел примерно 76 миллионов литров алкоголя, что на 1.2% меньше, чем в предыдущем году. По данным Статистического управления земли, производство у десяти оцененных компаний снизилось на 930 000 литров.

Однако доходы выросли: доходы от промышленного производства водки, ликеров, шнапса и подобных напитков составили 115,5 миллиона евро, что на 11,8% больше, чем в предыдущем году. В расчет принимались компании с численностью сотрудников 20 и более. Эта цифра представляет собой розничную цену без учета акциза до поставки.

По всей стране в 2023 году было произведено спиртных напитков на сумму 1,2 миллиарда евро, что на 3,4% меньше, чем в 2022 году. Компании Северного Рейна-Вестфалии составили 9,5% общего немецкого дохода, по сравнению с 8,2% в предыдущем году.

На каждую порцию спиртного приходилось 1,5 литра безалкогольных напитков.

Объем продаж безалкогольных напитков в Северном Рейне-Вестфалии в прошлом году был в 60 раз выше, чем производство спиртных напитков. Как объяснили в пресс-службе государственного органа, "В 2023 году на каждую бутылку произведенного спиртного приходилось около 1,2 литра безалкогольных напитков".

Эти изменения могут повлиять на сектор спиртных напитков в Европе, так как Европейская комиссия, в соответствии со статьей 113, готовится принять исполнительные акты. Комиссия примет исполнительные акты, предусмотренные статьей 113, которые могут повлиять на производство и регулирование спиртных напитков по всему континенту.

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