- Алкоголь никогда не полезен для здоровья даже в умеренных количествах

Алкоголь следует полностью избегать, согласно недавней оценке Немецкого общества питания. Общество, которое описывает себя как независимое объединение исследователей, советует полностью отказаться от употребления алкоголя.

Это меняет предыдущую оценку общества. Даже в умеренных количествах алкоголь не полезен - нет потенциально полезного для здоровья и безопасного количества алкоголя для потребления, пишет экспертное общество в своем новом заявлении. "Алкоголь является психоактивным веществом", которое признано причиной более 200 негативных последствий для здоровья, таких как заболевания и аварии. Этот документ заменяет предыдущее значение рекомендуемого потребления алкоголя.

"Психоактивное вещество": Большие дозы алкоголя всегда вредны

Тем не менее, если кто-то все еще хочет пить алкоголь, ему особенно следует избегать больших доз, советует экспертное общество. Это особенно относится к молодым людям. Дети, подростки, беременные женщины и кормящие матери не должны употреблять алкоголь вообще.

Это также было результатом анализа различных исследований о связи между потреблением алкоголя и здоровьем. Причина, по которой исследования обнаружили пользу для здоровья от умеренного потребления алкоголя, заключается в искажениях, вызванных ошибками в дизайне исследований, как обнаружили исследователи Университета Виктории в Канаде. Они оценили 107 долгосрочных исследований о связи между потреблением алкоголя и смертностью.

Связь между потреблением алкоголя и здоровьем сложна, согласно Немецкому обществу питания. В некоторых хронических заболеваниях наблюдались рискоснижающие ассоциации с потреблением алкоголя. В целом, нагрузка заболеваний и смертности, вызванная алкоголем во всем мире, и особенно в Европе, значительна. Среднее потребление алкоголя в Германии в 2019 году превышало глобальный средний показатель более чем вдвое.

Потребление алкоголя связано с нарушениями развития у плода, авариями, травмами, насилием и "психосоциальными нарушениями у людей, употребляющих алкоголь, а также их социального окружения", пишет общество. Краткосрочные эффекты включают нарушения координации, внимания и времени реакции.

Рак и Альцгеймера - это лишь некоторые из последствий

В долгосрочной перспективе алкоголь не только представляет риск зависимости, но и вызывает заболевания, согласно экспертам: рак (особенно молочной железы и толстой кишки), сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудка и кишечника, сахарный диабет и снижение когнитивной функции, Альцгеймера и другие деменции.

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Несмотря на предыдущую оценку общества, они теперь советуют полностью отказаться от употребления алкоголя из-за его многочисленных рисков для здоровья. Если кто-то все же выбирает употребление алкоголя, ему следует избегать больших количеств, особенно для групп, таких как молодые люди, дети, беременные женщины и кормящие матери. Кажущиеся полезные для здоровья эффекты от умеренного потребления алкоголя часто являются результатом искажений в дизайне исследований, как показывают исследования Университета Виктории в Канаде.

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