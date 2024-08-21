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ОбществоНовостиГолливуд

Алисия Сильверстоун, кажется, не очень хорошо информирована о ягодах.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

Алисия Сильверстоун, кажется, не очень хорошо информирована о ягодах.

Люди обеспокоены после того, как Алисия Сильверстоун беззаботно полакомилась ягодами, найденными на тротуаре. Люди гадают, что это за ягоды, в то время как другие волнуются о благополучии Сильверстоун.

Американская актриса, ныне в Англии, рискнула и наткнулась на незнакомое растение во время прогулки по улицам. Не проверив, ядовитые ли ягоды, 47-летняя Сильверстоун беззаботно съела их, а все это было снято на камеру. Дети, помните, держитесь подальше от таких приключений!

В TikTok-видео Сильверстоун признается, "Я нашла что-то неизвестное, и мне нужна ваша помощь." Она показывает съеденную ягоду. Обсуждая возможные варианты, она сужает их до возможных помидоров, но другие отбрасывают эту идею. Позже она съедает еще одну ягоду, предупреждая "Я не думаю, что вы должны есть это... Кто-нибудь знает, что это?"

Привлекая пользователей в разделе комментариев, некоторые считают, что это ягода от дерева коры или ягоды Иерусалима, известные своими ядовитыми ягодами. Предупреждения вроде "Алисия, это рискованно" и "Даже мои дети знают лучше, Алисия" звучат. Другие спрашивают о ее здоровье.

Возможно, съев ягоды дерева коры, "Классическая" звезда Сильверстоун может испытывать симптомы отравления. Согласно отчетам из Университетской больницы Бонна, даже consumption of two berries could result in symptoms like abdominal pain, diarrhea, and nausea. The lethal dosage remains undetermined.

После того, как Сильверстоун поделилась своим необычным перекусом в социальных сетях, фанаты теперь призывают ее посетить Медицинский центр Голливуда для осмотра. Несмотря на потенциальные риски, некоторые поклонники все еще верят в ее беззаботный дух и отказываются критиковать ее действия, заявляя, "Даже в Голливуде приятно видеть актрису, живущую своей жизнью."

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